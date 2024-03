Etude LexisNexis Risk Solutions : le coût annuel de la conformité en matière de criminalité financière dans la région EMEA s’élève à 85 milliards de dollars.

mars 2024 par LexisNexis Risk Solutions

LexisNexis® Risk Solutions a publié les résultats de sa dernière étude sur le coût réel de la conformité en matière de criminalité financière dans la zone Europe, Moyen-Orient et Afrique (True Cost of Financial Crime Compliance Study – Europe, The Middle East and Africa). L’étude menée, réalisée par Forrester Consulting, révèle que les coûts de la conformité en matière de criminalité financière ont augmenté en 2023 pour 98 % des institutions financières. Le coût total de la conformité en matière de criminalité financière dans la région EMEA a atteint 85 milliards de dollars.

Les institutions financières tentent de réduire les coûts tout en veillant au respect des réglementations, 35 % d’entre elles désignant le renforcement des réglementations de lutte contre la criminalité financière et des attentes réglementaires comme étant le facteur principal de l’augmentation des coûts de mise en conformité. Au cours des 12 prochains mois, quatre-vingt-un pour cent (81 %) d’entre elles chercheront en priorité à réduire les coûts de leurs programmes de conformité.

Les institutions financières sont confrontées à une charge de travail croissante en matière de filtrage, à mesure qu’augmente la difficulté de suivre le rythme auquel évolue l’environnement complexe des sanctions, le nombre d’alertes de filtrage augmentant avec les volumes de paiement pour 78 % des organisations de la région EMEA.

Principales conclusions de l’étude :

• Les coûts de la main-d’œuvre entraînent une augmentation des dépenses pour les institutions financières. Cette évolution souligne les investissements considérables requis en ressources hautement qualifiées afin de répondre aux exigences strictes en matière de conformité. Plus précisément, 72 % des organisations ont constaté une augmentation des coûts de la main-d’œuvre liés aux employés à temps plein et à temps partiel au cours des 12 derniers mois, tandis que les coûts de la main-d’œuvre liés à la formation ont augmenté pour 70 % des institutions financières.

• Les institutions financières ont connu des augmentations significatives des coûts de conformité liés aux technologies. En particulier, les coûts technologiques associés aux réseaux, aux systèmes et au travail à distance ont augmenté pour 70 % des organisations de la région, plus précisément 74 % au Moyen-Orient, 72 % en Afrique et 67 % en Europe. De même, 70 % des institutions financières ont connu une explosion des coûts associés aux technologies liées aux logiciels de conformité et de connaissance du client (KYC).

• Les cryptomonnaies, les paiements numériques et les technologies reposant sur l’IA sont exploités pour exercer des activités illicites. Les institutions financières sont confrontées à l’impact de ces méthodes criminelles sophistiquées dans un contexte réglementaire déjà complexe. Interrogées sur les types de crimes financiers ayant progressé de plus de 20 % au cours des 12 derniers mois, 25 % des organisations ont cité la criminalité financière impliquant les paiements numériques, tandis que 23 % d’entre elles ont signalé une utilisation accrue à la fois des cryptomonnaies et de l’IA.

• Les risques de blanchiment d’argent et de criminalité financière par le biais d’activités commerciales dans la chaîne d’approvisionnement sont de plus en plus préoccupants. Cinquante-huit pour cent (58 %) des institutions financières ont constaté une augmentation du blanchiment d’argent par le biais d’activités commerciales, tandis que 59 % des institutions interrogées ont signalé une augmentation de la corruption et des pots-de-vin au sein de la chaîne d’approvisionnement.

« Le coût de la conformité en matière de criminalité financière augmente de manière significative pour les institutions financières de la région EMEA, et toutes les équipes intervenant dans le processus de conformité le ressentent », a déclaré Matt Michaud, responsable mondial de la conformité en matière de criminalité financière chez LexisNexis Risk Solutions. « Des équipes internes de conformité qualifiées sont certes essentielles, mais les entreprises devraient également rechercher activement des moyens pour réduire les coûts de la main-d’œuvre tout en améliorant l’efficacité de la conformité. Les criminels s’adaptent rapidement et les institutions financières ont besoin d’un partenaire disposant d’outils, de données et d’analyses avancés, non seulement pour suivre le rythme, mais aussi pour garder une longueur d’avance ».

L’étude sur le coût réel de la conformité en matière de criminalité financière pour la région Europe, Moyen-Orient et Afrique (True Cost of Financial Crime Compliance Study – Europe, The Middle East and Africa) compile les réponses de 482 haut-responsables de la conformité en matière de lutte contre la criminalité financière d’institutions financières de la région EMEA, dont les États baltes, la France, l’Allemagne, le Kenya, la Pologne, l’Arabie Saoudite, l’Afrique du Sud, les Pays-Bas et les Émirats Arabes Unis. Elle met en évidence les principaux points de friction associés au coût, à l’état actuel et aux défis que posent les opérations de conformité en matière de criminalité financière.

Recommandations pour lutter contre la criminalité financière :

• Trouver un équilibre entre efficacité de la conformité et expérience client. À l’ère du numérique, les institutions financières doivent rivaliser d’ingéniosité pour gagner et conserver des clients. Les gagnantes seront celles qui pourront offrir aux clients des expériences irréprochables en matière d’intégration et de transactions. Trouver le bon équilibre entre l’expérience client et l’efficacité dans le cadre de la conformité en matière de criminalité financière implique de rationaliser les processus KYC et d’intégration, de réduire les faux positifs et de permettre les transactions légitimes sans occasionner de désagréments pour le client.

• Adopter les nouvelles technologies pour lutter contre les nouveaux crimes financiers. Les criminels utilisent de plus en plus les nouvelles technologies pour leurs activités. Outre le déploiement de modèles de conformité avancés basés sur l’IA et l’apprentissage automatique, les institutions financières doivent apprendre à exploiter les technologies de protection de la confidentialitéet l’analyse avancée pour identifier rapidement les nouveaux schémas criminels afin de devancer les cybercriminels et de lutter contre des crimes financiers sophistiqués.

• Exploiter les technologies et les analyses en matière de conformité pour gérer les coûts et améliorer l’efficacité. Les coûts de la main d’œuvre représentent les premières dépenses de la conformité en matière de criminalité financière. Bien que des équipes internes qualifiées chargées de la conformité soient essentielles, le partenariat avec un fournisseur de technologie expérimenté et fiable permettra de réduire certains coûts de la main-d’œuvre et d’améliorer l’efficacité de la mise en conformité. Pour identifier le bon partenaire, les entreprises doivent avant tout prêter attention à ses capacités d’adaptation future, notamment son expertise avérée dans les services financiers numériques, sa facilité d’intégration, sa gestion efficace des données, ses analyses avancées, ses déploiements de logiciels en tant que service et sa capacité à combiner efficacité et expérience client.

Méthodologie

Forrester a mené une enquête internationale en ligne auprès de 1 181 haut-responsables d’institutions financières afin d’évaluer le coût, l’état actuel et les défis posés par les opérations de conformité en matière de criminalité financière. L’étude a débuté en mai 2023 et s’est achevée en juin 2023. Les quatre cent quatre-vingt-deux (482) participants de l’étude proviennent des États baltes, de France, d’Allemagne, du Kenya, de Pologne, d’Arabie Saoudite, d’Afrique du Sud, des Pays-Bas et des Émirats Arabes Unis. Dans cette enquête, les participants ont été interrogés sur les priorités de l’entreprise, l’exposition à la criminalité financière, les dépenses engendrées par la criminalité financière et les facteurs responsables de l’augmentation des coûts associés à la criminalité financière, les défis liés aux opérations de filtrage pour assurer la conformité, les avantages des opérations en matière de criminalité financière et les futurs projets de mise en œuvre.