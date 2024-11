Etude Ivanti : l’ingénierie sociale est un point d’entrée fréquent pour les cyberattaques visant la supply chain

novembre 2024 par Ivanti

Ivanti publie son dernier rapport, « Supply Chain and Warehouse Trends in 2024 and Beyond » (Les tendances de la chaîne d’approvisionnement en 2024 et au-delà). Ce rapport présente l’état du secteur, des informations précieuses des experts du domaine et les tendances à surveiller.

Selon les recherches d’Ivanti, 32 % des professionnels de la supply chain disent que l’ingénierie sociale est l’un des points d’entrée les plus fréquents pour les cyberattaques visant les entrepôts, à égalité avec les vulnérabilités logicielles (32 %) et devant les périphériques (19 %). L’entrepôt étant la colonne vertébrale de la chaîne d’approvisionnement, une cyberattaque peut entraîner des conséquences majeures, telles qu’une interruption de service significative, une atteinte à la réputation de l’entreprise et des pertes financières. En raison du volume important de données détenues par les entrepôts, les pirates peuvent également accéder à des informations sensibles sur les clients, affectant ainsi leur confiance et leur fidélité. Malgré ces risques, seuls 58 % des responsables de chaîne d’approvisionnement considèrent la cybersécurité comme une priorité, et 13 % ne s’en préoccupent même pas.

« Le secteur de la chaîne d’approvisionnement a mis beaucoup de temps à s’adapter à l’évolution du paysage de la cybersécurité. Avec la modernisation croissante des entrepôts, la prolifération des périphériques IoT et l’augmentation du nombre de cybercriminels ciblant ce secteur, le risque de cyberattaques dommageables a considérablement augmenté. Sans adaptation, le secteur de la chaîne d’approvisionnement n’aura pas la résilience nécessaire pour faire face à ces menaces imminentes. », déclare Daren Goeson, SVP Product Management, Unified Endpoint Management chez Ivanti. « Les responsables d’entrepôt et de chaîne d’approvisionnement doivent adopter une approche multiniveau, investir dans une formation approfondie et utiliser des solutions de gestion unifiée des terminaux (UEM) pour atténuer ou prévenir l’erreur humaine. »

Les principales conclusions du rapport incluent :

• Priorités budgétaires et stratégies

o Les principales priorités budgétaires des responsables de chaîne d’approvisionnement sont l’approvisionnement et les achats (41 %), la productivité de la main-d’œuvre (40 %), les technologies d’automatisation (39 %) et la réduction des coûts de fonctionnement (39 %). Cependant, aucun de ces éléments prioritaires ne fonctionnera correctement en cas de cyberattaque majeure. Cela souligne l’urgence pour les responsables de chaîne d’approvisionnement de prioriser la cybersécurité dans leur stratégie globale.

• L’entrepôt moderne : Un outil de recrutement et de rétention

o Les professionnels de l’entrepôt sont attirés par les entrepôts modernes équipés de robots et d’IA capables d’automatiser les tâches de routine et de les aider à atteindre efficacement les KPI cible. Bien que seulement 39 % des responsables reconnaissent l’impact significatif des nouvelles technologies et des périphériques modernes sur le recrutement et la rétention des collaborateurs, presque tous (94 %) les professionnels de la chaîne d’approvisionnement utilisant des technologies comme l’automatisation, les AMR (robots mobiles autonomes) et l’IA sont convaincus que ces outils augmentent leur productivité et leur efficacité. De plus, 35 % considèrent l’automatisation robotique comme une solution prometteuse pour faire face à la pénurie de professionnels dans les entrepôts.

En 2024, Ivanti a mené une enquête auprès de 800 professionnels de la chaîne d’approvisionnement dans plusieurs pays, notamment les États-Unis, le Royaume-Uni, la France et l’Allemagne. Les personnes interrogées devaient travailler dans une chaîne d’approvisionnement, une usine de fabrication et/ou un entrepôt.