Etude Ivanti : 86 % des professionnels IT estiment qu’une mauvaise expérience numérique conduit à des solutions de contournement dangereuses au travail

octobre 2024 par Ivanti

Lorsque les collaborateurs subissent un stress technologique ou se sentent frustrés par les outils qu’on leur demande d’utiliser, ils trouvent des solutions de contournement. En fait, la moitié des travailleurs de bureau avouent utiliser leurs périphériques personnels pour se connecter aux réseaux de travail, et 32 % d’entre eux affirment que leur employeur n’est pas au courant. Pourtant, 13 % des professionnels de sécurité seulement disent que l’expérience (UX) des utilisateurs finaux est une priorité essentielle lors de l’adoption de technologies de cybersécurité. Les mesures de sécurité qui se concentrent sur l’UX évitent que les collaborateurs soient tentés de contourner les protocoles et d’utiliser des solutions de remplacement dangereuses.

« Bien que cela puisse sembler inoffensif sur le moment, les collaborateurs choisissent généralement la praticité et mettent la sécurité au second plan. », Mike Riemer, Field CISO chez Ivanti. « Les entreprises doivent comprendre le comportement de leurs collaborateurs sur le lieu de travail et adopter des mesures de sécurité qui ne poussent pas ces derniers à ignorer les protocoles et à utiliser des solutions de contournement dangereuses. Une sécurité robuste ne doit pas se faire aux dépens de l’expérience utilisateur, car cette dernière est essentielle pour garantir à la fois la sécurité et la productivité. »

Les principales conclusions du rapport sont les suivantes :

• Avec l’arrivée de l’IA générative, l’hygiène de sécurité va se détériorer : Lorsque les collaborateurs ont un accès illimité aux outils d’IA générative et autres technologies avancées, les risques peuvent être énormes : confidentialité des données, conformité, cyber-risques, éléments soumis à copyright, etc. Les recherches d’Ivanti montrent que 81 % des travailleurs de bureau disent qu’ils n’ont pas été formés pour utiliser l’IA générative et que 15 % utilisent des outils non approuvés.

• Les entreprises ne fournissent pas d’outils sécurisés pour le travail au bureau, à distance ou hybride : Que la moitié de votre personnel soit en télétravail ou seulement quelques personnes, il reste toujours indispensable que l’entreprise soutienne toutes les méthodes de travail des collaborateurs. Seulement 62 % utilisent un VPN ou une solution d’accès Zero Trust pour limiter l’accès au réseau et protéger les informations sensibles et 57 % seulement utilisent l’authentification multifacteur.

• Les responsables de sécurité sont souvent exclus des décisions en matière d’investissement DEX : Avec une sécurité basée sur la DEX, les collaborateurs n’ont pas besoin de modifier leur comportement habituel au travail. Pourtant, seulement 38 % des entreprises consultent le CISO pour connaître son avis sur la stratégie, les investissements et la planification DEX, en dépit du fait que les outils DEX peuvent s’avérer très précieux pour la sécurité.

Ivanti a interrogé plus de 20 000 professionnels IT, hauts dirigeants, travailleurs de bureau et professionnels de sécurité partout dans le monde afin de savoir ce que les entreprises font pour mettre en place une expérience numérique des collaborateurs (DEX) positive et connaître les obstacles auxquels ces entreprises font face pour offrir une expérience sans stress.

Pour en savoir plus sur ces résultats, et connaître les étapes à suivre en fonction de ces conclusions pour améliorer la DEX et assurer une bonne hygiène de sécurité, visitez ce site.