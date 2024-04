Etude Ivanti : 80% des professionnels apprécient la flexibilité au travail mais seulement 25% affirment que leur emploi leur offre une grande flexibilité

avril 2024 par Ivanti

Ivanti dévoile les conclusions de son rapport Everywhere Work 2024, qui détaille comment ce concept est désormais beaucoup plus développé, englobant où, quand et comment les professionnels effectuent leur travail - et où la flexibilité est devenue une priorité clé sur le lieu de travail.

"Les employeurs qui cherchent à recruter les meilleurs talents devraient donner la priorité à la flexibilité du lieu de travail, car elle présente un avantage évident en termes d’attractivité", déclare Jeff Abbott, PDG d’Ivanti. "Pour mettre en œuvre efficacement des modalités de travail flexibles, il est essentiel de fournir aux employés les ressources, le soutien et l’infrastructure sécurisée nécessaires à leur succès. Négliger ces facteurs peut conduire à un turnover plus élevé et à l’insatisfaction des employés les plus talentueux que vous essayez de garder impliqués."

Les principales conclusions du rapport sont les suivantes :

• Les options de travail flexible sont mieux considérées que le travail à distance : Selon l’étude, la grande majorité des professionnels (80 %) estiment que la flexibilité dans l’organisation du travail est très précieuse par rapport à la possibilité de travailler n’importe où (70 %). Pourtant, seuls 25 % des professionnels déclarent que leur emploi leur offre une grande flexibilité, et au moins 40 % changeraient d’emploi pour gagner en flexibilité.

• Les femmes accordent plus d’importance à la flexibilité que leurs homologues masculins : 36 % d’entre elles considèrent que la flexibilité du travail est essentielle, contre 22 % chez les hommes. En outre, 28 % des femmes considèrent qu’il est essentiel de pouvoir travailler n’importe où, contre 18 % des hommes. Les organisations qui adoptent une approche trop rigide risquent donc d’affaiblir une partie essentiel de leur vivier de talent.

• Les dirigeants sont déconnectés des besoins en matière d’informatique et de sécurité : Bien que plus de 90 % des dirigeants interrogés affirment que les employés disposent des outils nécessaires pour être productifs dans un environnement de travail à distance ou hybride, ce n’est pas le cas des équipes chargées de l’IT et de la sécurité. Seuls 46 % d’entre eux déclarent qu’il est facile d’accéder aux outils technologiques lorsqu’ils travaillent à distance. Ce décalage a de lourdes conséquences pour les employeurs : près d’un professionnel de l’informatique sur quatre (23 %) déclare qu’un collègue a démissionné pour cause d’épuisement professionnel.

• Les taux d’utilisation de l’IA sont plus faibles que prévu : L’écrasante majorité des personnes interrogées (76%) affirme que l’IA et l’automatisation peuvent aider à réduire le volume des tickets et à fournir un meilleur service. Cependant, les recherches d’Ivanti montrent que les taux d’adoption des solutions d’IA et d’automatisation sont faibles. Comment cela se fait-il ? L’IA ne peut pas fournir d’informations utiles en se basant sur des données erronées, et les silos de données en place depuis longtemps empêchent les organisations de déployer l’IA et l’automatisation à grande échelle.

Si les dirigeants veulent à la fois donner aux employés les moyens de travailler de manière flexible, déployer l’IA et l’automatisation à grande échelle et répondre aux besoins en matière d’informatique et de sécurité, alors les DSI et les RSSI doivent aligner leurs priorités. L’étude d’Ivanti révèle que 52 % des professionnels de l’informatique et de la sécurité affirment que les données de sécurité et les données informatiques sont cloisonnées au sein de leur organisation. Parmi eux, 84 % affirment que ces silos ont un impact négatif sur la sécurité et pour 82 % d’entre eux, ils entraînent une baisse de la productivité. Cette situation a un effet domino sur la façon dont les employés travaillent de manière productive et sécurisée ... à tout moment et en tout lieu.

Pour y remédier, le rapport explique comment les entreprises peuvent aligner les priorités et les intérêts des équipes informatique et sécurité, mais également prendre en compte la "flexibilité" dans les stratégies "Everywhere Work" et obtenir une vue d’ensemble de leur parc informatique.

Méthodologie

Ivanti a interrogé plus de 7 700 cadres dirigeants, professionnels de l’informatique et de la cybersécurité et employés de bureau en janvier 2024 afin d’explorer les défis et les opportunités auxquels les employeurs sont confrontés lorsqu’ils donnent à leurs employés la possibilité de travailler partout - sans limitation de lieu et de temps. Cette étude a été administrée par Ravn Research et les panélistes ont été recrutés par MSI Advanced Customer Insights. Les résultats de l’enquête ne sont pas pondérés. Des détails supplémentaires par pays sont disponibles sur demande.