Étude Informatica : Les leaders mondiaux des données veulent accélérer et exploiter la puissance de l’IA générative pour une réussite basée sur l’IA

janvier 2025 par Informatica

L’enquête a été menée auprès de 600 leaders mondiaux en matière de données en Europe, en Amérique du Nord, dans la région Asie-Pacifique et au Japon.

L’enquête CDO Insights 2025 révèle que la quasi-totalité des leaders mondiaux des données sondés ne montrent aucun signe de ralentissement dans leurs initiatives d’IA générative, malgré certaines difficultés à démontrer les avantages pour l’entreprise, en particulier pour répondre aux attentes parfois irréalistes des cadres supérieurs, mais aussi pour obtenir un retour sur investissement (ROI) plus rapide.

Les responsables de données (CDO) interrogés en 2025 accélèrent le rythme malgré des difficultés à court terme pour démontrer le retour sur investissement de leurs projets d’IA, tout en naviguant à travers les obstacles de la nouvelle technologie et les complexités des données dans leur parcours de préparation à l’IA.

Résultats clés :

87% des entreprises qui ont adopté ou prévoient d’adopter l’IA générative prévoient une augmentation des investissements dans l’IA générative en 2025. Cette tendance se confirme également en France puisque 80% des leaders de la donnée déclarent que ces investissements vont continuer d’augmenter en 2025.

En France, les décideurs identifient plusieurs obstacles pour démontrer la valeur de leurs actions :

Cybersécurité et respect de la vie privée : 47% (contre 46% dans le monde, 56% en Allemagne, 39% au Royaume-Uni).

Incertitude sur l’utilisation responsable de l’IA : 43% (contre 45% dans le monde, 45%au Royaume-Uni, 31% en Allemagne).

Fiabilité des résultats : 43% (contre 43% dans le monde, 48% au Royaume-Uni, 35% en Allemagne).

Manque de confiance dans la qualité des données : 53% (contre 38% dans le monde, 48% en Allemagne, 33% au Royaume-Uni).

Les deux-tiers (61%) des décideurs français sondés expliquent qu’ils n’ont pas été en mesure de convertir avec succès ne serait-ce que la moitié de leurs pilotes d’IA générative en production. Si le Royaume-Uni (61%) s’aligne avec la France, la tendance est plus forte en Allemagne, où ils sont même 74%.

Si 86% des décideurs data mondiaux s’attendent à une augmentation des investissements dans la gestion des données en 2025, seuls 73% des décideurs français partagent cet avis. Au niveau mondial, 44% mentionnent la préparation des données pour l’IA générative comme principal motif de ces investissements. En France, 65% des décideurs sondés partagent cet avis, contre 44% au Royaume-Uni et 30% en Allemagne. Par ailleurs, le renforcement de la confidentialité et de la sécurité des données, et l’amélioration de la data gouvernance sont également en tête des priorités, puisque ces deux postes sont chacun évoqués par 54% des décideurs.

« Notre dernière étude révèle que la quasi-totalité des leaders français en matière de données sont préoccupés par le lancement de nouvelles initiatives GenAI au-delà d’une phase pilote interne, sans aborder les défis sous-jacents de préparation identifiés dès le début. Néanmoins, ils continuent à investir pour soutenir de nouveaux déploiements cette année », a déclaré Emilio Valdes, SVP EMEA & LATAM chez Informatica. « Cela signifie que les entreprises doivent encore résoudre des problèmes fondamentaux, notamment celui d’adapter les données à leur finalité, avant de réaliser l’impact transformateur de l’IA et de démontrer son utilité à la direction. »

L’étude souligne également que l’efficacité opérationnelle, ainsi que les expériences client et employé, restent des priorités pour le déploiement de l’IA générative, tandis que les investissements dans la gestion des données en matière de confidentialité, de sécurité et d’alphabétisation devraient augmenter parallèlement aux investissements dans l’IA générative. Alors que la moitié de ces data leaders cherchent à augmenter les investissements dans la gestion des données, ils se préparent également à améliorer la gouvernance des données, avec 41% en France qui mettent l’accent sur la confidentialité des données (contre 47% au niveau mondial), et à améliorer la maturité des données de leur personnel afin d’utiliser les données et la technologie de l’IA de manière efficace et responsable.

« Les sociétés de services financiers opèrent traditionnellement dans un secteur hautement compétitif et réglementé, avec des quantités considérables de données provenant de diverses sources dans tous les départements. Avec l’IA générative, les entreprises peuvent potentiellement améliorer leur compétitivité si elles sont capables de mettre en place une infrastructure technologique fiable et une stratégie de gouvernance des données sûre dès le départ. Cela permet de répondre aux demandes croissantes des clients en matière de personnalisation et d’offrir des résultats commerciaux positifs avec une plus grande efficacité », a déclaré Blake Andrews, SVP et responsable de la gouvernance des données chez Independent Financial.

« Dans le contexte concurrentiel actuel, il est essentiel que les entreprises françaises ne se contentent pas de s’adapter, mais qu’elles prennent les devants en exploitant la puissance de la GenAI. En mettant en place une infrastructure technologique robuste de gestion des données alimentée par l’IA et en appliquant une stratégie avancée de gouvernance des données, elles peuvent ainsi transformer des données vastes et complexes en informations exploitables », a ajouté Emilio Valdes. « Cette approche ne se contente pas de répondre aux demandes croissantes de personnalisation ; elle s’appuie sur l’apprentissage automatique pour accélérer les processus, optimiser la gestion des risques et améliorer l’expérience des clients, ce qui permet d’obtenir des résultats commerciaux significatifs avec une efficacité accrue. La poursuite de la collaboration vise à responsabiliser les entreprises, car nous veillons à ce que nos clients restent à la pointe de l’innovation et de la satisfaction de la clientèle. »

Même si les leaders de la donnée restent optimistes et progressent à toute vitesse pour prendre la tête du peloton de l’innovation technologique susceptible de conduire à de meilleurs résultats commerciaux, ils doivent réaligner les attentes fixées avec leurs cadres dirigeants et surmonter les principaux obstacles, y compris ceux liés aux données, avant de pouvoir obtenir des résultats valables de leurs initiatives en matière d’IA générative.

Méthodologie

L’enquête Informatica a été menée par Wakefield Research (www.wakefieldresearch.com) auprès de 600 leaders des données (définis comme CDO, CDAO et CAO) d’entreprises dont le chiffre d’affaires est supérieur à 500 millions de dollars, entre le 23 octobre et le 6 novembre 2024, à l’aide d’une invitation par courrier électronique et d’une enquête en ligne.