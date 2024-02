Étude DigiCert : entre les leaders de la confiance numérique et les retardataires, l’écart se creuse

février 2024 par DigiCert

Les disparités observées entre ces deux catégories sont révélatrices des bonnes pratiques appliquées par les premiers, et dont les seconds pourraient s’inspirer. En haut du podium, les leaders de la confiance numérique dominent sur tous les tableaux : chiffre d’affaires, innovation et productivité des collaborateurs. Ils se montrent plus réactifs face aux pannes et incidents, et sont généralement mieux préparés à la cryptographie post-quantique. Enfin, ils sont plus enclins à exploiter le potentiel de l’IoT. À l’inverse, les retardataires sont à la traîne dans toutes ces catégories et peinent à tirer parti de l’innovation numérique. Autre différence : les leaders sont plus nombreux à gérer leurs certificats de façon centralisée et à utiliser les outils de chiffrement et d’authentification des e-mails (S/MIME). Leurs pratiques de gestion de la confiance numérique sont également plus matures.

Les participants à l’enquête 2024 ont été invités à évaluer leurs propres capacités sur diverses métriques de confiance numérique. Après totalisation des scores, les entreprises sondées ont été réparties en trois tiers : les leaders, les retardataires et la catégorie intermédiaire. En comparant les résultats obtenus par ces trois groupes, on observe certaines différences :

Les leaders rencontrent beaucoup moins de problèmes sur leurs systèmes critiques (pas d’interruption, moins de compromissions de données et aucun problème de conformité légale ou réglementaire). Ils n’ont également rencontré aucun problème de conformité IoT, alors que 50 % des retardataires y ont été confrontés. Les leaders connaissent également moins de problèmes de confiance au niveau de leurs logiciels. Par exemple, ils n’ont eu à gérer aucun problème de conformité ni aucune compromission de leur supply chain logicielle, contre respectivement 23 % et 77 % chez les retardataires.

« À mesure que le champ des menaces s’étend, l’écart se creuse entre les entreprises leaders de la confiance numérique et celles qui sont à la traîne », résume Jason Sabin, CTO de DigiCert. « Les leaders et les retardataires savent très bien où ils se situent. Le danger vient plutôt des entreprises qui se trouvent entre les deux. Celles-ci tardent à agir en raison d’un faux sentiment de sécurité. »

« Pour devenir championnes de la confiance numérique, les organisations doivent comprendre et mettre en place la structure, les processus et les activités qui sous-tendent cette confiance », explique Jennifer Glenn, Directrice de recherche, Security and Trust Group, IDC. « Cela implique de suivre les évolutions des standards sectoriels, de se conformer aux exigences réglementaires locales, de gérer le cycle de vie des technologies de confiance numérique et enfin d’étendre cette confiance à tous les écosystèmes digitaux. Pour les entreprises qui concentrent leurs efforts sur la confiance numérique et en font un impératif stratégique, les avantages sont notables : disponibilité réseau maximale, réduction du risque de compromission des données et renforcement de la confiance des utilisateurs. »

Méthodologie de recherche

Eleven Research, spécialiste des études de marché basé à Dallas, a mené l’enquête auprès de 300 responsables (IT, sécurité de l’information, DevOps) et dirigeants d’entreprises de 1 000 salariés et plus en Europe, en Amérique du Nord et dans la région APAC.