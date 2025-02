Etude de Colt : des opportunités pour les fournisseurs de réseaux alors que les entreprises recherchent des conseils sur le développement durable et l’IA

février 2025 par Colt Technology Services

Le rapport souligne l’influence croissante des références RSE dans les décisions commerciales puisque 22 % des responsables informatiques des 1 500 entreprises interrogées demandent à leurs fournisseurs de réseaux des conseils sur la réutilisation et le recyclage du matériel, ce chiffre atteint 38 % au Luxembourg. A noter que plus d’un responsable informatique sur cinq (21 %) souhaite obtenir des informations sur la manière dont l’IA peut influer sur les objectifs de développement durable. Une entreprise sur cinq (20 %) recherche un soutien en matière de bonnes pratiques de développement durable et 20 % souhaitent obtenir des conseils sur la conformité au champ d’application 3.

Le rapport décrit les attentes concernant les références RSE des fournisseurs et détermine l’influence de ces facteurs sur les décisions d’achat des DSI. Lorsqu’on leur demande d’évaluer l’influence des différentes mesures RSE sur leurs décisions d’achat, près de sept DSI sur dix (69 %) déclarent que l’accès aux données pour la déclaration des émissions du champ d’application 3 est le facteur le plus important.

Parmi les principales conclusions :

68% des DSI interrogés accordent une importance significative aux initiatives de diversité, d’équité et d’inclusion (DE&I), avec un taux particulièrement élevé à Hong Kong (85%). Parmi eux, 31% considèrent cette question comme cruciale.

Les objectifs de réduction des émissions carbone des fournisseurs influencent 68% des répondants. De plus, 30% estiment qu’il est essentiel qu’un fournisseur propose des services aidant à réduire l’impact environnemental des acheteurs. La présence d’une stratégie de développement durable au niveau de l’entreprise est importante pour 65% des personnes dans leurs décisions d’achat.

Face à des fournisseurs dont les valeurs RSE ne correspondent pas aux leurs, 62% des répondants privilégieraient le dialogue en suggérant une révision des objectifs, tandis que 16% opteraient pour une rupture complète de la relation commerciale.

Buddy Bayer, Chief Operating Officer, Colt Technology Services a déclaré : « En tant qu’industrie, nous avons travaillé très dur pour comprendre, mesurer et minimiser notre impact sur l’environnement, non seulement parce que c’est la bonne chose à faire, mais aussi parce que l’alternative est inimaginable. Si nous voulons vraiment faire la différence, nous devons nous rassembler pour partager les meilleures pratiques et les conseils, et nous devons nous tenir mutuellement responsables de nos progrès en matière d’ESG ».

Ces données s’appuient sur les conclusions précédentes du rapport, qui ont révélé que la responsabilité des stratégies de développement durable des entreprises relève désormais davantage de la compétence des responsables informatiques, plus de sept sur dix en étant totalement ou partiellement responsables.

Parmi les autres points forts :

20 % des 1 500 responsables informatiques interrogés souhaitent que les fournisseurs leur fournissent des informations sur l’optimisation géographique - par exemple, comment choisir un centre de données qui utilise une source d’énergie renouvelable sur place.

20 % demandent des conseils aux fournisseurs de réseaux sur l’optimisation temporelle - déplacement des charges de travail vers les heures creuses, par exemple - et plus d’un sur quatre (26 %) en Allemagne et à Hong Kong.

19 % des personnes interrogées attendent des conseils de la part des fournisseurs de réseaux en matière de rapports sur les émissions de carbone, ce chiffre passant à 26 % au Royaume-Uni et à 25 % à Hong Kong, et chutant à 11 % en France.

18 % recherchent un soutien de la part des fournisseurs de réseaux en ce qui concerne les services de réseau flexibles et basés sur la consommation et 19 % en ce qui concerne les meilleures pratiques en matière d’impact sur l’environnement (28 % pour la Belgique).

Lorsqu’ils choisissent un fournisseur de réseau, 67 % d’entre eux recherchent un cadre de gouvernance solide et le même pourcentage s’intéresse à une politique sociale inclusive.

Pour 66 % des personnes interrogées, il est important que les entreprises disposent d’un service de réseau basé sur la consommation et payé au fur et à mesure, afin de réduire les émissions et la consommation d’énergie.

« Les entreprises nous disent haut et fort ce qu’elles veulent », a déclaré M. Buddy. « Maintenant, c’est à nous, propriétaires d’une infrastructure numérique responsable et durable, de répondre à leurs attentes. C’est une formidable opportunité. »

Methodologie

L’étude a été menée par Censuswide pour le compte de Colt Technology Services, auprès d’un échantillon de 1 501 DSI au Royaume-Uni, aux États-Unis, en Italie, en France, en Allemagne, aux Émirats arabes unis, à Singapour, à Hong Kong, au Japon et au Benelux. Ces dirigeants travaillent dans des entreprises qui emploient entre 2 500 et plus de 15 000 salariés et dont les dépenses informatiques annuelles sont comprises entre moins de 100 000 euros et 500 millions d’euros et plus.

Censuswide employs members of the Market Research Society and complies with the MRS code of conduct and ESOMAR principles. Censuswide is also a member of the British Polling Council.