Etude d’Alibaba Cloud : Ecart dans l’adoption des technologies de durabilité entre l’Europe (dont la France), l’Asie et le Moyen-Orient

octobre 2024 par Alibaba Cloud

Alibaba Cloud présente son rapport intitulé « Tendances de durabilité pilotées par la technologie et indice 2024 » dans lequel 80 % des entreprises interrogées en Asie, en Europe et au Moyen-Orient ont défini des objectifs de durabilité.

Pourtant, 53 % d’entre elles continuent de s’appuyer sur des méthodes manuelles telles que l’utilisation de feuilles de calcul pour mesurer leurs progrès, mettant en lumière un retard important dans l’adoption des outils numériques. Ce rapport révèle que parmi ces entreprises, 92 % ont fixé des objectifs de réduction des émissions, mais seulement un tiers d’entre elles se sont engagées dans des objectifs de neutralité carbone avec des cibles basées sur la science (SBTs). En Europe, 35 % des entreprises ayant défini des objectifs de durabilité se sont engagées dans des trajectoires de réduction d’émissions basées sur la science (SBTs), un taux supérieur à celui des marchés asiatiques développés (30 %) et du Moyen-Orient (22 %), mais inférieur à celui des marchés émergents d’Asie (39 %).

Environ la moitié des entreprises ayant des objectifs de durabilité citent la croissance (56 %), la conformité aux réglementations (54 %) et une mission d’entreprise forte (49 %) comme principales motivations pour établir ces objectifs. Parmi les marchés étudiés, l’Indonésie arrive en tête avec 70 % des entreprises mettant la croissance au premier plan, l’Arabie saoudite avec 73 % pour la conformité, et les Émirats arabes unis (61 %) pour une mission d’entreprise forte.

Un chiffre significatif, 78 % des entreprises estiment que la technologie est essentielle pour atteindre les objectifs mondiaux de durabilité. En France, 86 % des entreprises considèrent que la technologie est cruciale pour atteindre les objectifs de durabilité, plaçant la France au même niveau que des marchés comme la Malaisie (89 %), l’Arabie saoudite (87 %) et Singapour (86 %).

En termes d’engagement en faveur de la durabilité, Singapour se classe en tête avec un indice impressionnant de 91 %, suivie de près par l’Allemagne à 89 % et l’Indonésie à 86 %. Cet indice de durabilité représente le pourcentage d’entreprises ayant défini des objectifs de durabilité dans les 13 marchés étudiés.

Les entreprises rencontrent plusieurs obstacles pour atteindre leurs objectifs de durabilité. Les contraintes budgétaires représentent le défi le plus important, touchant 29 % des organisations, particulièrement au Moyen-Orient (41 %) et en Europe (31 %). La complexité des chaînes d’approvisionnement complique également les efforts, affectant 28 % des entreprises, notamment au Moyen-Orient (35 %) et en Europe (29 %). Les limitations technologiques freinent également 23 % des sociétés, avec une proportion légèrement plus élevée au Moyen-Orient (26 %). Les contraintes de temps constituent également un obstacle majeur dans toutes les régions, touchant 23 % des organisations.

Parmi celles qui n’ont pas encore fixé d’objectifs de durabilité, les contraintes budgétaires (32 %) et les limitations technologiques (29 %) sont les principales barrières.

Alors que les entreprises cherchent à renforcer leurs efforts de durabilité, la nécessité d’outils numériques efficaces devient évidente. L’enquête souligne que 59 % des répondants reconnaissent un manque de compréhension des outils numériques et de la manière dont ils peuvent aider à atteindre les objectifs de durabilité. Ce manque est particulièrement ressenti à Singapour (83 %), à Hong Kong (75 %) et en Thaïlande (70 %).

Le rapport montre également que de nombreuses entreprises dépendent encore de pratiques traditionnelles, ce qui peut freiner la réalisation efficace de leurs objectifs de durabilité. Plus de 50 % des entreprises s’appuient sur des processus manuels, comme l’utilisation de feuilles de calcul ou d’emails, pour mesurer leurs performances en matière de durabilité. Malgré une reconnaissance claire de l’importance des technologies numériques, 49 % des entreprises françaises utilisent encore des méthodes manuelles pour mesurer leurs performances de durabilité, un chiffre légèrement inférieur à celui observé au Royaume-Uni (60 %) et aux Émirats arabes unis (68 %). Cependant, la France reste en retard par rapport à certains pays asiatiques comme l’Indonésie (59 %) et Singapour (48 %), qui adoptent davantage les solutions cloud pour la gestion des données liées à la durabilité.

« Les résultats de cette enquête montrent clairement que les entreprises doivent accélérer l’adoption des technologies numériques pour simplifier la mesure de leurs efforts de durabilité. Les outils comme les plateformes cloud ou l’intelligence artificielle permettent non seulement de gagner en efficacité, mais aussi d’obtenir des analyses exploitables pour faire avancer de manière significative les initiatives durables », a déclaré Selina Yuan, Présidente Alibaba Cloud Intelligence.

Méthodologie : L’enquête « Tendances de durabilité pilotées par la technologie et indice 2024 » d’Alibaba Cloud a été réalisée par Yonder Consulting avec le soutien de The Purpose Business. L’enquête s’est déroulée du 10 mai au 19 juin 2024, impliquant 1 300 dirigeants d’entreprise et membres de la direction issus de divers secteurs, dont la technologie, les communications, les finances, les infrastructures, les ressources renouvelables, la santé, les transports, le retail et l’industrie.

Les répondants étaient basés dans 13 marchés répartis en Asie (Indonésie, Malaisie, Philippines, Thaïlande, Hong Kong SAR, Japon, Singapour et Corée du Sud), en Europe (France, Allemagne, Royaume-Uni) et au Moyen-Orient (Arabie saoudite, Émirats arabes unis).