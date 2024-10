Étude Cisco : Les partenaires technologiques prévoient une réallocation des dépenses informatiques en faveur de l’IA

octobre 2024 par Cisco

Cisco a publié les résultats de sa nouvelle étude Cisco Global AI Partners Study. Celle-ci, intitulée Bridging the Customer AI Readiness Gap – The opportunities ahead for partners, révèle que les partenaires IT du monde entier anticipent une vague transformative de la demande en technologies d’IA, qui générera la majorité de leurs revenus au cours des 4 à 5 prochaines années. Selon l’étude, plus d’un quart (27 %) des partenaires interrogés pensent que 76 à 100 % de leurs revenus proviendront des technologies liées à l’IA durant cette période.

L’étude montre que 42 % des partenaires estiment que la demande d’investissements en matière d’IA augmentera de plus de 75 % au cours des 4 à 5 prochaines années. Selon eux, les trois principaux moteurs de la demande en technologies IA dans les années à venir sont l’infrastructure (54 %), la cybersécurité (48 %) et l’expérience client (30 %). Alors que cette demande pour l’IA monte en flèche, les partenaires prévoient également un changement significatif dans la répartition de leurs revenus. À court terme, plus d’un tiers des interrogés s’attendent à ce que l’IA contribue à 26-50 % de leurs revenus d’ici un an, tandis qu’à long terme, cette contribution devrait encore augmenter.

Alex Pujols, Vice-Président, Global Partner Engineering chez Cisco, a déclaré : « Le potentiel de l’IA pour transformer les opérations commerciales est immense, toutefois pour que cette transformation se concrétise, il est nécessaire de renforcer les capacités de déploiement pratique de nos partenaires. Cette étude souligne les opportunités de revenus significatives pour les partenaires IT que représente le déploiement de l’IA. Ensemble avec notre fabuleux réseau de partenaires, nous nous assurons de mettre au premier plan la préparation des organisations en matière d’IA. Cela nous assure une excellente position pour générer des résultats transformateurs au profit de nos clients et de tirer parti des opportunités offertes par l’ère de l’IA. »

L’étude Cisco Global AI Partners, réalisée en double aveugle auprès de plus de 1 500 partenaires IT dans 29 marchés, évalue les capacités des partenaires à l’ère de l’IA. Ces résultats concordent avec ceux obtenus plus tôt cette année dans le cadre de l’AI Readiness Index de Cisco, qui a révélé que les entreprises dans le monde manquent de préparation pour l’adoption de l’IA, mettant en évidence des lacunes en matière d’infrastructure, de gestion des données, de gouvernance et de talents. S’appuyant sur les conclusions de cet indice, l’étude Cisco Global AI Partners renforce le rôle crucial des partenaires dans l’accompagnement des clients pour atteindre une préparation à l’IA.

Les partenaires montrent de la confiance et investissent pour relever les défis

Les résultats de l’étude révèlent que les partenaires ont pleinement confiance en leurs connaissances et leur maîtrise des technologies liées à l’IA. L’évaluation s’est concentrée sur plusieurs solutions spécifiques et capacités pour le déploiement de l’IA, couvrant les quatre piliers : infrastructure, données, gouvernance et talents.

Ces capacités incluent :

• Construire une infrastructure évolutive et adaptable, prête pour l’IA ;

• Assurer des ressources GPU suffisantes pour les projets en cours ;

• Évaluer et maintenir la latence et le débit des centres de données ;

• Comprendre les ensembles de données, la souveraineté des données et les lois sur la confidentialité dans différentes régions/pays.

Bien que les partenaires expriment une grande confiance dans leur capacité à déployer des technologies IA, ils reconnaissent également les défis qu’ils doivent surmonter pour maximiser les opportunités à venir. Les principaux défis identifiés sont le manque d’expérience dans le déploiement de nouvelles technologies (62 %), le manque de connaissance des systèmes et des processus (56 %) et l’absence de technologies disponibles (53 %). Pour relever ces défis, les partenaires investissent massivement dans la montée en compétences de leurs employés actuels dans les compétences liées à l’IA, près de 80 % d’entre eux organisant des formations internes ou faisant appel à des prestataires externes pour des formations spécialisées.