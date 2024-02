Etude Check Point : l’expérience utilisateur est déterminante dans la mise en œuvre d’un cadre d’architecture réseau SASE

février 2024 par Check Point

L’enquête permet de comprendre comment le SASE est adopté et révèle que, même s’ils n’est encore qu’au stade du déploiement, l’intérêt pour les aspects sécuritaires du cadre, en particulier le ZTNA et le SWG, suscite un vif intérêt. Cette tendance reflète une dynamique plus large du secteur : privilégier les mesures de sécurité qui facilitent l’accès direct et sécurisé à Internet pour les applications cloud, conformément au principe « Zero Trust ».

Tandis que les entreprises explorent les complexités de la transformation numérique, l’enquête souligne une véritable prise de conscience quant au besoin de solutions de cybersécurité capables non seulement de protéger de la menace, mais de le faire d’une manière qui améliore l’expérience utilisateur au lieu de la compromettre. Ce constat s’aligne donc parfaitement avec la vision de Check Point, qui intègre des technologies d’IA avancées au service de la sécurité et de la convivialité sur l’ensemble de sa plateforme Infinity.

Principaux résultats de l’enquête :

• L’expérience utilisateur règne en maître : l’enquête met en évidence un changement de comportement : 71 % des professionnels de la sécurité considèrent l’expérience de l’utilisateur final comme leur priorité absolue et insistent sur un besoin de SASE qui garantissent une parfaite interaction avec l’utilisateur sans compromettre pour autant la sécurité.

• Une demande de solutions unifiées : plus de la moitié des professionnels interrogés ont exprimé leur préférence pour des solutions SASE fournies par un seul fournisseur, signe que le marché penche de plus en plus vers des solutions de cybersécurité intégrées et complètes.

• Le Zero Trust et Secure Web Gateway au premier plan : lorsque l’on se penche sur les caractéristiques spécifiques des solutions SASE, Zero Trust Network Access (ZTNA) et Secure Web Gateway (SWG) apparaissent comme les composants les plus prisés, recueillant respectivement 73 % et 58 % des votes des personnes interrogées. Une telle prédilection démontre un fort penchant pour des mesures de sécurité robustes qui contribuent également à améliorer l’expérience utilisateur.

Ces résultats valident la stratégie d’Harmony SASE qui consiste à améliorer l’expérience utilisateur en matière de cybersécurité, mais ils indiquent aussi clairement les nouvelles attentes à l’égard des solutions SASE dans tous les secteurs d’activité.