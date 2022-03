Cyril Patou, Clear Skye : La gestion des identités doit être au cœur des stratégies pour pouvoir adopter une approche de Zero Trust

mars 2022 par Marc Jacob

Clear Skye a développé une solution complète de gouvernance des identités native de la plateforme ServiceNow. Ainsi, grâce à ces solutions, elle permet aux organisations d’utiliser une interface familière, de fournir un contrôle et une vision plus approfondis des identités et de créer un pont entre les métiers et l’IT. Selon Cyril Patou, Regional Director France – Alps – Southern Europe de Clear Skye l’adoption d’une approche de type Zero Trust Architecture afin de mieux sécuriser les accès aux SI depuis l’extérieur, incite à mettre la gestion des identités au cœur de la stratégie, cela permettra un gain immédiat en termes de sécurité.

Global Security Mag : Pouvez-vous nous présenter votre entreprise ?

Cyril Patou : Clear Skye est la seule solution de sécurité et de gouvernance des identités construite nativement sur la plateforme ServiceNow.

Depuis 2017, Clear Skye réinvente la gestion des accès et des risques liés aux identités en permettant aux organisations d’utiliser une interface familière, de fournir un contrôle et une vision plus approfondis des identités et de créer un pont entre les métiers et l’IT. En réduisant les silos entre les domaines fonctionnels tels que les RH, l’informatique, les SecOps et la GRC, Clear Skye réduit les frictions, augmente l’efficacité et accélère le time-to-value.

Des clients internationaux font confiance à Clear Skye pour leurs initiatives de gestion du cycle de vie des identités, de gouvernance et de sécurité.

Depuis notre fondation, Clear Skye a développé de nombreux partenariats avec de grandes sociétés de conseil et d’intégration et a été reconnu par le cabinet d’analystes Gartner comme Cool Vendor 2021 et intégré dans leur Market Guide IGA.

L’activité de Clear Skye est en très forte croissance avec 300% de croissance en 2020 et 500% de croissance en 2021.

L’intégration des services liés à la gouvernance des identités nativement devient évidente pour accélérer la productivité et améliorer l’expérience des utilisateurs

Global Security Mag : Quelles ont été les principales évolutions sur le marché de la gestion des identités et des accès ces dernières années ?

Cyril Patou : La gestion des identités et gouvernance des accès garantit à l’entreprise d’être constamment en contrôle de qui accède à quoi. Elle répond à plusieurs grands enjeux :

• Sécurité : s’assurer que les droits d’accès dans les applications sont affectés aux bonnes personnes

• Financier et productivité : réduire les coûts opérationnels de l’entreprise grâce à l’automatisation des workflows liés aux demandes/approbations d’accès et campagnes de recertification de droit.

• Audit et compliance : séparation des droits (SOD), traçabilité des droits d’accès

Ces dernières années, la gouvernance des identités a dû s’adapter à une évolution forte de l’IT : adoption du Cloud et des solutions SaaS, API-sation des services et connexion à des applications critiques hors du réseau de l’entreprise depuis plusieurs terminaux différents (ordinateurs, mobiles, tablettes). Ce dernier très largement accéléré par la pandémie de Covid 19 et les confinements associés. L’ensemble de ces phénomènes ont augmentés les surfaces d’attaques potentielles et mis la gestion de l’identité des utilisateurs au cœur des préoccupations de sécurité des DSI.

Plus récemment, nombre de clients souhaitent rationaliser les différents services métiers et IT en capitalisant sur des plateformes intégrants l’ensemble des workflows de l’entreprise. L’intégration des services liés à la gouvernance des identités nativement sur ces plateformes devient évidente pour accélérer la productivité et améliorer l’expérience des utilisateurs.

Une solution de gouvernance des identités native de la plateforme ServiceNow…

GS Mag : Quel est votre produit phare pour 2022 ?

Cyril Patou : En lien avec le dernier point cité plus haut relatif à la plateformisation de l’IT et des services métiers, Clear Skye a développé une solution complète de gouvernance des identités native de la plateforme ServiceNow, référence mondiale de l’intégration des workflows de l’entreprise au sein d’une seule et même plateforme.

En nous appuyant sur la puissance de ServiceNow nous avons développé des services qui permettent d’automatiser :

• la gestion du cycle de vie des identités dans le cadre de processus d’arrivées, départs, mutations des utilisateurs.

• la gestion demandes d’accès aux applications

• les campagnes de recertifications des droits

• la gestion des workflows

…développée majoritairement dans le Cloud

GS Mag : Comment cette solution est-elle proposée : On-Premise, dans le Cloud public ou privé, les deux ?

Cyril Patou : Clear Skye est disponible depuis le store d’applications de ServiceNow : Clear Skye s’installe sur la plateforme ServiceNow de nos clients, le mode de déploiement de ServiceNow étant majoritairement en Cloud.

GS Mag : Quelle sont les principales caractéristiques de cette solution ?

Cyril Patou : La caractéristique principale de Clear Skye est de proposer une solution d’IGA complète intégrée sur la plateforme ServiceNow permettant de :

• Simplifier l’expérience utilisateurs en gardant l’ensemble des services dans une interface unique déjà connue des utilisateurs

• Gérer les droits des utilisateurs dans l’ensemble des applications métiers et IT

• Accélérer les projets de mise en œuvre, pas besoin de déployer une nouvelle infrastructure, il suffit d’installer l’application Clear Skye IGA à partir du store ServiceNow

GS Mag : Quel type de clientèle ciblez-vous ?

Cyril Patou : Les clients de Clear Skye sont des entreprises de toutes tailles utilisant déjà ou souhaitant acquérir ServiceNow et qui souhaitent mettre en œuvre une solution de gouvernance des identités simplement, rapidement et simplifier l’expérience de leurs utilisateurs.

GS Mag : Quels sont les types de projets que vous observez le plus souvent aujourd’hui au sein des grands comptes ? Quid des PME ?

Cyril Patou : Nous sommes dans un contexte de fort changement : adoption massive des services Clouds, mode de travail nomade/télétravail et volatilité forte des ressources qualifiées. De plus la capacité à mettre en œuvre rapidement des nouveaux services numériques pour leur clients est un facteur de compétitivité depuis un moment et en très forte accélération depuis ces deux dernières années. Il est crucial de simplifier le paysage IT des entreprises pour plus d’agilité.

Dans ce contexte, nous constatons un mouvement général des entreprises visant à rationaliser la diversité de leurs services IT en capitalisant sur de grandes plateformes existantes.

Les clients grands comptes ou PME cherchent à simplifier les projets de gestion des identités qui ont la réputation d’être trop longs, trop couteux et trop complexes tout en facilitant l’adoption par les utilisateurs.

GS Mag : De manière générale, quelle démarche recommandez-vous aux entreprises en matière d’IAM ? Quels sont les points de vigilance à respecter ?

Cyril Patou : Très longtemps les projets d’IAM ont été vus comme complexes avec un fort risque d’échec.

La capacité à délivrer les services rapidement aux employés et clients doit être un critère prioritaire dans la construction des projets.

Si vous adoptez une approche de type Zero Trust Architecture afin de mieux sécuriser les accès aux SI depuis l’extérieur, mettez la gestion des identités au cœur de votre stratégie, cela permettra un gain immédiat en termes de sécurité.

Simplifiez, concentrez-vous sur les aspects indispensables couvrant vos besoins en collant au maximum aux standards du marché, et identifiez des quickwins lorsque vous lancez vos projets ; ils serviront d’accélérateur à l’adoption et au déploiement des services d’IAM dans l’entreprise.

En synthèse : choisissez une solution simple et rapide à déployer, immédiatement utilisable par les utilisateurs sans formation et travaillez votre stratégie de déploiement interne afin d’en accélérer l’adoption.

GS Mag : Enfin, de quelles manières l’IAM est-elle, selon vous, amenée à évoluer et à quoi ressembleront demain les systèmes d’authentification aux SI ?

Cyril Patou : Les tendances fortes pour les prochaines années dans le monde de l’IGA sont : Amélioration de l’expérience utilisateurs avec des services complétement intégrés et une interface unique.

L’augmentation du niveau d’automatisation grâce à l’intelligence artificielle, ce qui permettra d’améliorer la productivité et l’expérience utilisateurs.

La simplification de création de nouveaux services avec le déploiement ’approche low code – no code.

Contact : Cyril Patou, Regional Director France – Alps – Southern Europe de Clear Skye

Cyril.Patou@clearskye.com