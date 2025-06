ESET renforce son engagement auprès des collectivités en intégrant l’accord-cadre Multi-éditeurs de la CANUT

juin 2025 par LA REDACTION DE GS MAG

ESET annonce sa disponibilité au sein du catalogue Multi-éditeurs de l’accord-cadre de la CANUT (Centrale d’Achat du Numérique et des Télécoms). Cette intégration permet désormais aux collectivités territoriales et établissements publics d’accéder facilement aux solutions de cybersécurité primées d’ESET par le biais de la CANUT.

La CANUT, association loi 1901 créée en novembre 2023 par et pour les collectivités territoriales, propose des accords-cadres clés en main, spécialement conçus pour répondre aux besoins numériques et télécoms des établissements publics et des personnes morales de droit privé à but non lucratif.

ESET réaffirme son engagement à protéger les services essentiels. Son intégration au catalogue multi-éditeurs de la CANUT répond à un besoin croissant de protection renforcée face à l’augmentation des cyberattaques de plus en plus sophistiquées visant le secteur public. En rejoignant la CANUT, ESET met à disposition des collectivités ses solutions éprouvées de protection des postes, serveurs, appareils mobiles et messageries, ainsi que ses capacités d’analyse proactive des menaces. Les collectivités territoriales, qui gèrent des données sensibles et des services essentiels aux citoyens, peuvent ainsi bénéficier des technologies de pointe de manière simplifiée et sécurisée.

Des avantages concrets pour les établissements publics :

• Simplification administrative : Les établissements publics peuvent acquérir les solutions ESET sans procédure d’appel d’offres complexe, la CANUT garantissant le respect des obligations de mise en concurrence.

• Accès privilégié : Toutes les collectivités éligibles au Code de la Commande Publique peuvent désormais accéder facilement aux solutions de cybersécurité ESET, reconnues mondialement pour leur efficacité et leur légèreté.

• Protection adaptée : Les solutions ESET, notamment ESET PROTECT avec sa console d’administration unifiée, offrent une protection multicouche contre les cyberattaques, ransomwares et menaces zero-day, particulièrement critiques pour les infrastructures publiques.

• Expertise technique : ESET met à disposition son expertise reconnue en matière de cybersécurité, fruit de plus de 30 ans d’innovation dans le domaine de la protection informatique.

• Avec cette intégration, ESET renforce son ancrage dans le secteur public et poursuit son ambition : offrir une cybersécurité accessible, robuste et durable à toutes les organisations, quel que soit leur périmètre.