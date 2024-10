ESET renforce ses suites de sécurité ESET Home

octobre 2024 par Marc Jacob

Cette mise à jour répond à l’augmentation des menaces de plus en plus sophistiquées, automatisées et basées sur l’Intelligence Artificelle, ciblant les particuliers. Elle répond également aux préoccupations grandissantes des foyers concernant la confidentialité des données, les ransomwares, l’hameçonage et les escroqueries.

Les solutions de sécurité ESET sont simples d’utilisation grâce à la plateforme ESET HOME et protègent toutes les familles et individus en étant compatible avec Windows, macOS, Android ou iOS.

En plus des nombreuses protections existantes (antivirus, pare-feu, anti-ransomware, etc.), de nouvelles fonctionnalités ont été ajoutées pour renforcer la sécurité globale du système :

Surveillance du dark web : ESET Identity Protection détecte la diffusion illégale des informations personnelles de l’utilisateur sur le Dark Web. Une surveillance continue détecte et informe l’utilisateur qui reçoit ensuite des alertes afin de prendre des mesures immédiates.

Link Scanner : Renforcement de l’anti-phishing sur Android. Ce nouveau scanner permet d’analyser tous les liens ouverts sur le mobile, y compris ceux provenant d’applications et de sources non prises en charge jusqu’ici.

Gestionnaire de mots de passe amélioré : Il est désormais possible de vérifier que les mots de passe présents dans le gestionnaire ne soient pas corrompus ou trop faible vis à vis des standards actuels. De plus, la connexion au gestionnaire de mot de passe ESET peut maintenant se faire depuis une tierce application de 2FA.

ESET Folder Guard : Nouvelle protection des dossiers Windows contre les logiciels malveillants, empêchant la modification ou suppression des fichiers par des applications non autorisées.

Analyse multithread : Optimisation des performances de l’analyse anti-malware sur Windows via une meilleur exploitation du processeur.

Mode joueur amélioré : Permet aux utilisateurs de créer une liste d’applications lançant automatiquement le mode joueur, avec option d’affichage d’alertes.

Cybersécurité Mac améliorée : Les solutions de sécurité pour macOS disposent d’un nouveau pare-feu unifié avec options de configuration basiques et avancées depuis un interface simplifié afin de s’adapter aux besoins de tous les utilisateurs.

Face à des menaces informatiques de plus en plus sophistiquées, cette solution de sécurité complète répond aux besoins des utilisateurs soucieux de leur protection numérique globale. Elle va au-delà de la simple cybersécurité en offrant une protection étendue : vie privée, identité, performance des appareils et sécurité des objets connectés.