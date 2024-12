ESET PROTECT, vision et réaction améliorées grâce aux intégrations IBM QRadar et Microsoft Sentinel

décembre 2024 par Marc Jacob

ESET, annonce un nouveau partenariat stratégique. Sa plateforme ESET PROTECT s’intègre désormais avec deux grands acteurs du marché : IBM QRadar SIEM et Microsoft Sentinel. Cette collaboration permet aux utilisateurs d’ESET de bénéficier de fonctionnalités enrichies et d’une gestion sophistiquée à la fois des alertes, mais également des incidents.

La cybersécurité moderne présente de multiples facettes et exige des organisations une protection complète, dépassant souvent ce qu’un seul fournisseur peut offrir. Le défi est particulièrement complexe lorsqu’il s’agit de développer une sécurité robuste en utilisant plusieurs solutions et en analysant des données provenant de diverses sources. Une interconnexion fluide entre les différentes solutions optimise les processus, minimise les interventions manuelles et augmente notre conformité.

• L’intégration d’ESET avec IBM QRadar SIEM représente une avancée significative. Cette collaboration combine l’expertise d’ESET avec les capacités analytiques de QRadar. Alimenter QRadar SIEM avec les données de menaces d’ESET apporte une vision globale et des informations pratiques pour renforcer la sécurité. Cette solution répond efficacement aux défis de surveillance des terminaux et d’identification des menaces à travers les différents périmètres d’une organisation.

• L’intégration d’ESET avec Microsoft Sentinel constitue une autre avancée majeure. Elle permet aux organisations d’incorporer les données de détection des menaces d’ESET dans MS Sentinel pour une surveillance poussée et une meilleure gestion des incidents. ESET a développé un connecteur de données utilisant l’API ForREST, qui automatise la collecte des journaux de détection.