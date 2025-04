ESET et Wazuh deviennent partenaires

avril 2025 par LA REDACTION DE GS MAG

Face à la complexité croissante de la gestion de la cybersécurité, les entreprises peinent souvent à trouver les bons outils, interopérables. Ceci est pour autant essentiel, raison pour laquelle ESET a adopté une approche API-first. Cette stratégie permet aux organisations de renforcer leur sécurité en corrélant efficacement des données provenant de multiples sources et fournisseurs.

La plateforme ESET PROTECT, incluant les fonctionnalités de détection et réponse d’ESET Inspect et ESET Cloud Office Security, s’intègre parfaitement à Wazuh. Cette interface unique consolide alertes, télémétrie et incidents de sécurité grâce aux API REST d’ESET, permettant à Wazuh d’extraire directement les données pertinentes.

Cette intégration permet aux professionnels de disposer d’une solution de surveillance et de mise en conformité économique et open source. Les analystes peuvent utiliser les tableaux de bord Wazuh pour corréler les détections d’ESET avec d’autres journaux, conduire des investigations et développer des procédures de réponse aux incidents. Les administrateurs IT peuvent générer des rapports, vérifier la conformité et superviser leurs dispositifs de sécurité, y compris les données ESET. Cette synergie permet aux équipes de sécurité d’optimiser leur efficacité avec moins d’outils et de manipulations.