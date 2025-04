ESET et Kaseya s’allient

avril 2025 par LA REDACTION DE GS MAG

ESET annonce une nouvelle intégration avec le logiciel de surveillance et gestion à distance (RMM) Kaseya VSA X. ESET collabore depuis longtemps avec les MSP via son programme dédié, offrant flexibilité de gestion des licences (paiement à l’usage sans engagement), cogestion (ajustement indépendant du nombre de postes) et tarification dégressive selon le volume.