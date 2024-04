ESET est reconnu leader et acteur majeur dans trois rapports IDC MarketScape

avril 2024 par Marc Jacob

ESET est nommé leader dans le rapport IDC MarketScape : Worldwide Modern Endpoint Security for Small Businesses 2024 Vendor Assessment (doc #US50521424, mars 2024). Parallèlement, ESET a également été reconnu comme un acteur majeur dans les deux prochains rapports d’IDC MarketScape : IDC MarketScape : Worldwide Modern Endpoint Security for Enterprises 2024 Vendor Assessment (doc #US50521223, janvier 2024) et IDC MarketScape : Worldwide Modern Endpoint Security for Midsize Businesses 2024 Vendor Assessment (doc #US50521323, février 2024). Tous ces rapports fournissent des évaluations quantitatives et qualitatives approfondies du marché des fournisseurs de TIC.

Selon IDC MarketScape : Worldwide Modern Endpoint Security for Small Businesses, ESET « mérite son statut de leader grâce à l’amélioration continue de ses solutions de sécurité, l’appui des organisations publiques et commerciales et de ses partenaires de distribution ».

Selon IDC MarketScape : Worldwide Modern Endpoint Security for Small Businesses, « l’étendue du portefeuille de produits d’ESET est l’un de ses principaux atouts. »

« IDC reconnaît à ESET l’étendue et la qualité de ses composantes :

Les fonctions de protection des appareils (firmware et IDS/IPS basés sur l’hôte, filtrage DNS, contrôle des périphériques, DLP et chiffrement des périphériques), la moitié de ces fonctions étant proposées en standard et sans surcoût

Contrôles de stratégie dans le navigateur

Protections anti-hameçonnage

Précautions anti-falsification

Intégration Intel TDT (introduite début 2022)

Détection des menaces mobiles

La gestion des vulnérabilités, de la gestion des correctifs

L’intégration avec Microsoft Intune. »