ESET distingué « meilleur acteur » et meilleur éditeur d’origine européenne par Radicati

avril 2024 par Marc Jacob

Comme l’indique le rapport de Radicati, qui illustre la présence des fournisseurs sur le marché, ESET est classé parmi les « leaders » actuels du marché. Cette position est obtenue grâce à plusieurs fonctionnalités, technologies et sa vision stratégique qui garantissent la meilleure protection aux utilisateurs.

Parmi les atouts les plus appréciés d’ESET, citons ses plateformes unifiées de gestion. ESET PROTECT et ESET Inspect permettent d’identifier rapidement et efficacement les potentielles menaces et d’y apporter une réponse rapide. Ces plateformes sont disponibles pour un déploiement dans le cloud ou sur site. Les solutions ESET prennent en charge tous les principaux systèmes d’exploitation, tels que Windows, macOS et Linux. Le rapport souligne en outre que les solutions ESET offrent un support multilingue et un large éventail de versions traduites.

De plus, le partenariat avec Intel® TDT permet de lutter contre les techniques d’évasion avancées, telles que les variantes zero-day, l’obfuscation binaire, la dissimulation dans une machine virtuelle et les attaques sans fichier est salué par Radicati.

La protection APT est définie comme un « ensemble de solutions intégrées pour la détection, la prévention et la correction des menaces zero-day et des attaques malveillantes persistantes ». Radicati, la célèbre société d’études de marché, positionne les fournisseurs dans le quadrant selon deux critères : fonctionnalité(s) (étendue et profondeur des fonctionnalités de la solution de chaque fournisseur) et vision stratégique, qui fait référence à l’orientation stratégique du fournisseur.