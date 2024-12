ESET annonce un nouveau partenariat avec Mindflow

décembre 2024 par Marc Jacob

D’une part, les solutions d’ESET, centralisées dans la plateforme ESET PROTECT, allient performance et simplicité d’utilisation et sont associées à des services qui visent à assurer la sécurité des organisations. D’autre part, Mindflow révolutionne le secteur de l’automatisation guidée par l’IA. Sa plateforme optimise les opérations en automatisant les tâches récurrentes et propose une intégration fluide avec plus de 4000 services et 150000 opérations, constituant ainsi le catalogue le plus étendu du marché.

L’intégration poussée de l’IA permet aux organisations de développer des stratégies de sécurité qui s’adaptent aux menaces elles-mêmes évolutives. L’objectif étant une détection précoce et une accélération de la réponse aux incidents. Cette combinaison s’adapte parfaitement aux environnements complexes, qu’il s’agisse de grandes entreprises ou de fournisseurs de services managés (MSP).

Les bénéfices de cette alliance :

• Système de détection et réponse optimisé : La fusion des technologies combine l’expertise d’ESET en matière de détection des menaces avec l’automatisation intelligente de Mindflow. Cette synergie permet une surveillance constante et une réaction immédiate aux incidents de sécurité, minimisant considérablement les délais d’identification et de neutralisation des menaces.

• Optimisation des ressources : La plateforme prend en charge automatiquement les tâches répétitives, permettant ainsi aux équipes de consacrer du temps à des projets à plus forte valeur ajoutée. Cette automatisation réduit également les risques liés aux erreurs manuelles.

• Gestion simplifiée de la conformité : L’automatisation de la création de rapports de conformité offre une solution précise et efficace pour satisfaire aux obligations réglementaires, allégeant significativement la charge de travail administrative des équipes IT.

• Adaptation et souplesse maximales : La solution s’intègre sans efforts à diverses plateformes technologiques et propose des déploiements flexibles, aussi bien dans le cloud que sur site. Cette versatilité permet à chaque organisation d’implémenter le système en fonction de son architecture technique spécifique.