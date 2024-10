ESET ajoute de nouvelles fonctionnalités à son module de gestion des vulnérabilités et des correctifs

octobre 2024 par Marc Jacob

Il est essentiel pour les organisations de minimiser leur surface d’attaque. Avec des milliers de vulnérabilités découvertes chaque trimestre, les risques applicatifs sont en constante évolution. Une seule vulnérabilité est capable de paralyser une entreprise, voire toute une chaîne d’approvisionnement. Pour prévenir une telle éventualité, la gestion des vulnérabilités et des correctifs est une excellente pratique de cyber-hygiène.

Les cyber criminels s’attaquent à un spectre de plus en plus étendu d’appareils, de systèmes et de logiciels. Cette nouvelle version prend désormais en charge Linux1 (desktops et serveurs) et macOS2, couvrant ainsi plus largement l’écosystème d’une entreprise ou organisation.

Pour soutenir cette démarche globale, le module V&PM est également présenté dans un nouveau tableau de bord amélioré pour plus de visibilité et de transparence, afin d’améliorer sa facilité d’utilisation et fournir un aperçu instantané de l’état des vulnérabilités et des correctifs sur un réseau.

En même temps, grâce à l’intégration étroite d’ESET V&PM dans la plateforme ESET PROTECT, les analyses des vulnérabilités à la demande sont désormais prises en charge, ce qui permet d’obtenir une visibilité instantanée sur l’état de machines spécifiques. Par défaut, l’analyse des vulnérabilités est entièrement automatisée. Pour autant, pour les serveurs Windows et Linux, le produit permet aux administrateurs d’exercer un contrôle manuel. Ceci est particulièrement afin de ne pas interrompre les flux de travail métiers.

ESET Vulnerability and Patch Management est inclut dans les offres packagées suivantes : ESET PROTECT Complete, ESET PROTECT Elite, ESET PROTECT MDR et ESET PROTECT MDR Ultimate. Dès à présent, les clients d’ESET PROTECT Entry et d’ESET PROTECT Advanced, peuvent aussi acquérir ce module complémentaire.

1 Veuillez consulter notre site web pour connaître la compatibilité avec le système d’exploitation Linux.

2 La gestion des correctifs pour Linux, ainsi que l’analyse des vulnérabilités du système d’exploitation et l’application de correctifs pour macOS, figurent sur la feuille de route.

3 Les réglementations telles que NIS2 dans l’Union européenne exigent le signalement et la gestion transparentes des vulnérabilités pour assurer la conformité.