Escroqueries financières, IA et Deepfakes : il ne suffit plus de le voir pour le croire

février 2024 par AVAST

En forte hausse lors du quatrième trimestre, sur Tik-Tok notamment et ce grâce à l’intelligence artificielle, les arnaques au deepfake sont également de plus en plus sophistiquées.

Il va donc falloir redoubler d’attention sur les différents contenus multimédia qui étaient autrefois de qualité relativement faible et qui ont progressivement gagné en qualité pour atteindre une très haute définition comme sur celle du président de la République Tchèque Petr Pavel faisant la promotion d’une plateforme d’investissement.

Par ailleurs, Sora, la dernière nouveauté d’OpenAI, permettant de créer des vidéos plus réalistes que jamais à partir de simples prompts va encore élargir le champ des possibles pour les cybercriminels. En générant de fausses vidéos, qui paraitront pourtant bien réelles à l’œil nu, il sera de plus en plus difficile de démêler le vrai du faux pour les internautes.

Les cybercriminels s’appuient sur l’exploitation des ressorts de la psychologie humaine pour manipuler les victimes, à savoir le sentiment d’urgence, la promesse de récompenses et la peur.

Même si les outils technologiques peuvent aider à se prémunir, les utilisateurs doivent rester vigilants et questionner l’authenticité des vidéos et photos reçues. Il est nécessaire de rester en alerte et être conscients des signes d’hameçonnage et d’escroquerie.

On constate un pic d’activité des escroqueries financières à la mi-novembre avec un léger ralentissement fin décembre.