es trois fleurons français, HarfangLab, Sekoia et Pradeo lancent une alliance stratégique pour une cyberdéfense étendue et unifiée

septembre 2021 par Patrick LEBRETON

HarfangLab, SEKOIA et Pradeo, trois experts européens spécialisés dans la cybersécurité annoncent à l’occasion du FIC une alliance autour d’une offre unifiée et étendue de logiciels de cybersécurité. En alliant l’expertise pointue de chacune de ces entreprises, l’offre assurera une fiabilité sans compromis tout en préservant une agilité maximale.

A l’heure où les cyberattaques évoluent à un rythme effréné et ne cessent de frapper, les responsables de sécurité font face à un double défi : protéger la globalité de leur système d’information tout en étant capable de déjouer efficacement les attaques, quel que soit leur mode opératoire.

Tandis que les solutions de cybersécurité tout-en-un offrent des protections faillibles par manque d’expertise spécifique, le déploiement de multiples solutions répondant à la variété des architectures et systèmes d’exploitation rencontrés au sein d’une même organisation s’avère vite chronophage.

La combinaison de trois technologies de pointe

En échangeant régulièrement avec des éditeurs de solutions de détection, de réponse et d’analyse des cybermenaces à travers le monde, HarfangLab, Pradeo et Sekoia avaient de bons points de comparaison quand il a été question d’analyser leurs compétences respectives en vue d’un partenariat. Ainsi, chacun des membres du trio a développé dans son domaine de prédilection une technologie très avancée et redoutablement efficace face aux cybermenaces actuelles. Le choix de ce rapprochement est dont né de leur excellence respective et de leur complémentarité. En effet, il est possible d’intégrer HarfangLab EDR (Endpoint Detection and Response), technologie de détection des menaces sur les ordinateurs et serveurs, avec la protection de flotte mobile de Pradeo, à travers la plateforme SEKOIA.IO XDR de détection et réponse étendues pilotée par le renseignement sur les menaces cyber.

Une offre de cybersécurité agile et redoutablement efficace

Dans chaque organisation, les données stockées dans le système d’information sont accessibles depuis une variété de terminaux (ordinateurs, mobiles d’entreprise et personnels…). Ainsi, une simple faille de sécurité sur l’un des maillons de la chaîne peut causer une cyberattaque désastreuse. Ce partenariat stratégique basé sur une intégration technologique renforcée s’inscrit dans l’Open XDR platform, projet unique lauréat du Grand Défi cyber.

Un partenariat ouvert

En concluant ce partenariat, HarfangLab, Sekoia et Pradeo se reconnaissent dans des valeurs partagées de transparence et d’ouverture, et sont prêts à accueillir d’autres partenaires d’excellence dans leur domaine de spécialité pour fournir une cybersécurité toujours plus simple et performante.

Ensemble, HarfangLab, Pradeo et Sekoia veulent garantir aux professionnels de la cybersécurité le meilleur des technologies spécialisées, au sein d’une interface unifiée. La solution conjointe permet aux entreprises de bénéficier d’une solution intégrée et sans coutures qui protège l’ensemble postes de travail et des serveurs, des mobiles et automatise les remontées d’alertes et les réponses à incidents sans pour autant compliquer la gestion des risques cyber.