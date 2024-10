Eric Fries, Allentis : Les solutions de cyber protection doivent permettre de simplifier les workflows des équipes de détection

octobre 2024 par Marc Jacob

Global Security Mag : Qu’allez-vous présenter à l’occasion des Assises 2024 ?

Eric Fries : Durant les Assises 2024, Allentis insistera sur l’étendue de la visibilité offerte par notre plateforme QE de supervision des flux réseau et applicatifs. QE se décline en plusieurs briques pouvant collaborer entre elles :

– QE-Secure pour la défense périmétrique, cette solution bénéficie d’une qualification élémentaire par l’ANSSI et s’adresse plus particulièrement aux OIV et à toute entreprise ou organisation concernée par NIS2. La version 2.2 apporte avec le module intégré MIND AI la possibilité de plaquer dans la solution des modèles entrainés à la détection d’attaques, et fonctionnant en parallèle avec l’analyse comportementale et la détection par signatures.

– QE-Streams-IT solution de visibilité globale (dataviz) pour les environnements datacenter ou cloud IT, avec le rendu complet de l’activité et performance des utilisateurs et des applications, et la génération d’états configurables.

– QE-Streams-OT pour la visibilité des actifs industriels et de leurs échanges, avec des cartographies interactives et temps réel modélisant les flux et la topologie PURDUE, la génération d’inventaires d’actifs et la production de statistiques complètes. QE-Streams-OT peut se décliner vers des solutions verticales très importantes en environnement industriel, par exemple surveiller des grandeurs physiques (température, pression …).

– QE-Flows pour la valorisation en temps réel des flux IPFIX / Netflow, permet avec une solution centralisée de surveiller des architectures SD-WAN.

– QE-Packets pour la capture massive et le stockage de l’intégralité des flux.

Nous serons également présents avec nos solutions d’architecture de collecte, boitiers TAPs qualifiés à l’ANSSI et agrégateurs de trafic.

GS Mag : Quel bilan faites-vous de l’impact cyber de la Coupe d’Europe de Football et les Jeux Olympiques et Paralympiques ? Ont-ils suscité un regain d’attaques ?

Eric Fries : En ce qui concerne les attaques je n’ai rien à ajouter aux déclarations des autorités concernées ; les tentatives d’attaque ont été nombreuses et déjouées. En revanche en tant qu’entreprise nous avons constaté un surcroit d’activité sur nos produits de cyberdéfense durant les trimestres précédents ces évènements sportifs. Les préparatifs ont été intenses et les résultats à leur mesure.

GS Mag : Comment allez-vous aider les entreprises à se mettre en conformité avec NIS2 ?

Eric Fries : NIS2 permet à Allentis de s’adresser à d’avantage d’entreprises et de secteurs d’activités. Cependant la directive fixe des objectifs sans indiquer comment les atteindre ; il faut mettre en œuvre sans schéma d’application contraignant. En France cela concerne désormais plusieurs milliers d’entreprises et étend l’effort de sensibilisation entrepris par l’ANSSI il y a maintenant dix ans.

Les profils d’entreprises concernés deviennent plus variés et cela introduit un élément nouveau : dans les PME les fonctions réseau et cyber sont souvent assumées par la même équipe. Dans ce contexte les capacités de visibilité globale apportées par la gamme QE sont un atout important pour nos clients et prospects, elles nous différencient de nos confrères. Nous permettons à la fois la supervision détaillées des actifs réseaux et la détection des menaces ce qui est un avantage décisif en particulier dans le contexte NIS2.

GS Mag : Comment va évoluer votre offre pour 2024/2025 ?

Eric Fries : Pour Allentis, il est nécessaire de nous adapter à un élargissement de la demande, avec quelques mots clés : visibilité temps réel, simplification des worklows, convergence visibilité / détection, approche métier, interactions IT / OT. Pour les besoins OT les vrais défis sont l’approche métier et la visibilité temps réel. En IT, qui concentre l’essentiel de la demande, c’est la simplification des workflows.

GS Mag : Quelle sera votre stratégie globale pour 2024/2025 ?

Elle sera efficace et pour l’instant … secrète !

GS Mag : Quel est votre message aux RSSI ?

Les RSSI des entreprises les plus exposées sont confrontés à plusieurs défis.

Tout d’abord les plus anciens d’entre eux ont pu établir un parallèle entre la situation actuelle du marché de la cyber protection et celui du développement des réseaux il y a quelques décennies : la multiplication des offres, la disparité des tarifications et des modèles économiques des éditeurs, des propositions de valeur pas toujours livrées. Tout cela a pour conséquences au minimum une grande prudence, parfois surinvestissement et déception alors que le besoin d’équiper massivement est bien là. Dans ce contexte l’arbitrage coût / bénéfice redevient prioritaire dans un marché toujours euphorique.

D’autre part, au-delà de la pertinence des informations produites il y a la problématique criante de l’usage des outils de cyber protection. La complexité de certaines approches technologiques crée de réelles impasses en matière opérationnelles, notamment par une surcharge pour les équipes en charge de la détection. La nécessité de workflows simplifiés apportés par les solutions QE et la qualité de l’assistance, fournies aux utilisateurs deviennent des facteurs déterminants dans le succès des projets.

Passez nous voir stand A11 afin de poursuivre l’échange !

Contact : info@allentis.eu

Web : www.allentis.eu