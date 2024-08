EQT va acquérir une participation majoritaire dans Acronis

août 2024 par Valentin Jangwa, Global Security Mag

Une plateforme de cybersécurité et de protection des données pour les fournisseurs de services managés et les services IT des entreprises Le partenariat entre Acronis et EQT, l’organisation d’investissement mondiale, s’appuie sur une vision commune de la croissance, un engagement à accélérer l’expansion de sa plateforme et une attention constante portée au service client.

Acronis et EQT ont le plaisir d’annoncer que le fonds EQT X ("EQT") va acquérir une participation majoritaire dans la Société. Les fondateurs, la direction et les investisseurs existants - y compris les fonds et les comptes gérés par CVC, Springcoast et BlackRock Private Equity Partners - resteront des actionnaires minoritaires importants. La valeur d’Acronis dans cette transaction est supérieure à celle du dernier cycle de financement de la croissance qui s’est achevé en 2022.

Fondé en 2003, Acronis est l’un des principaux fournisseurs de solutions informatiques pour les fournisseurs de services managés, offrant une plateforme de cybersécurité et de protection des données nativement intégrée et très efficace. Sur un marché où les données et les charges de travail augmentent et où les entreprises reconnaissent de plus en plus l’importance de la cybersécurité, Acronis permet aux clients d’externaliser les capacités informatiques tout en garantissant des normes élevées de sécurité, d’intégrité et de fiabilité des données. Grâce à son réseau de fournisseurs de services managés, Acronis est bien placé pour continuer à étendre rapidement son réseau. Avec 15 bureaux dans le monde et plus de 1 700 employés, le réseau d’Acronis s’étend sur plus de 150 pays, permettant à plus de 20 000 fournisseurs de services de protéger plus de 750 000 entreprises.

Johannes Reichel, partenaire et co-responsable de la technologie au sein de l’équipe de conseil en capital-investissement d’EQT, a déclaré : "Acronis est une plateforme logicielle de cybersécurité et de protection des données solidement positionnée, avec une proposition de valeur claire pour les fournisseurs de services managés. EQT suit le parcours de l’entreprise depuis de nombreuses années et continue d’être impressionné par ses performances et sa force d’innovation. Nous sommes ravis de nous associer à Acronis, à l’équipe de direction et aux investisseurs existants pour la prochaine phase de croissance de l’entreprise."

Ezequiel Steiner, CEO d’Acronis, a déclaré : "Nous sommes ravis d’avoir EQT comme actionnaire principal pour soutenir notre expansion stratégique et partager notre vision de la croissance. Nous tenons à remercier nos investisseurs actuels pour leur soutien à ce jour et nous nous réjouissons que nombre d’entre eux restent investis à mesure que nous avançons. Mais avant tout, j’aimerais remercier l’équipe d’Acronis pour le travail qu’elle a accompli pour nous amener à ce stade."

Phil Goodwin, vice-président de la recherche chez IDC, a déclaré à propos de la suite de produits d’Acronis : "La protection des données est à la base de la cybersécurité, et les deux sont de plus en plus étroitement intégrées. L’architecture d’Acronis, qui intègre la protection des données, la cybersécurité et la gestion à distance dans une plateforme unique et personnalisable, permet aux MSP et aux services informatiques des entreprises de mettre en place une cyber-préparation solide pour leur activité, avec simplicité et fiabilité."

La finalisation de cette transaction est soumise aux approbations réglementaires habituelles et devrait avoir lieu au cours du premier trimestre et du deuxième trimestre 2025.