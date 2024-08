EQT finalise l’acquisition de WSO2

août 2024 par Marc Jacob

WSO2 annonce la finalisation de son acquisition par EQT, annoncée pour la première fois le 3 mai 2024. EQT soutiendra la prochaine phase de croissance accélérée et d’innovation de WSO2 en s’appuyant sur l’expérience approfondie d’EQT dans le secteur du logiciel, son réseau mondial d’experts de l’industrie et son équipe dédiée à la création de valeur dans le secteur du numérique.

Depuis sa création en 2005, WSO2 a été à l’avant-garde du développement de logiciels innovants qui permettent aux organisations de fournir des expériences numériques en toute transparence. La plateforme WSO2 offre un ensemble complet de solutions leaders sur le marché dans les domaines de l’intégration, de la gestion des API, de la gestion des identités et des accès (IAM) et du développement d’applications. Des milliers d’organisations, dont des centaines de grandes entreprises, d’universités et de gouvernements, s’appuient sur les offres SaaS et open-source de WSO2 pour mener à bien leurs initiatives numériques - en exécutant 60 billions de transactions et en gérant plus d’un milliard d’identités chaque année.

WSO2 rejoint désormais le vaste portefeuille mondial de sociétés de logiciels d’entreprise d’EQT, qui comprend des entreprises telles que Virtusa, Billtrust, IFS, SUSE, Storable, thinkproject et Waystar.

Le nouveau conseil d’administration de WSO2 en place pour une croissance accélérée

Avec l’acquisition, un nouveau conseil d’administration a été constitué pour piloter la prochaine étape de la croissance de WSO2. Jonas Persson, ancien PDG de Microsoft Suède et président de plusieurs entreprises comme Suse, Acumatica, IFS et Sitecore, préside le conseil d’administration. Il est rejoint par Hari Gopalakrishnan, partenaire de l’équipe de conseil d’EQT Private Capital Asia et co-responsable mondial de l’équipe du secteur des services d’EQT, et par Dr. Sanjiva Weerawarana, qui a fondé WSO2 et continuera d’assumer son rôle de CEO.