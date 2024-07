Entrée en vigueur de l’IA Act européen - Analyses de Netskope

juillet 2024 par Netskope

Neil Thacker, CISO EMEA chez Netskope : « Avec la présence croissante de l’IA dans tous les aspects de la vie quotidienne, la question du cadre légal est devenue urgente et nécessaire pour réguler ses usages et protéger les données. Cependant, il est essentiel que cela se fasse avec des préceptes juridiques précis et transparents qui évoluent avec les technologies, afin que nous trouvions le bon équilibre pour permettre l’innovation tout en respectant les principes éthiques. L’UE a œuvré en conséquence avec la mise en place de l’IA Act, qui est aujourd’hui la première législation générale sur l’IA au niveau mondial. »

Ilona Simpson, CxO Advisor chez Netskope : « L’IA Act est la première législation intersectorielle et transfrontalière au monde sur l’IA, mais elle représente bien plus qu’une simple collaboration entre les États membres sur une question d’actualité importante. Le règlement met l’accent sur la sécurité et les principes éthiques au cœur des innovations en matière d’IA, et montre clairement que les gouvernements prennent au sérieux les implications éthiques - et la nécessité de gouvernance qui en découle - au cœur de ces avancées rapides. »