Entre incertitude et opportunité : pourquoi les entreprises européennes doivent miser sur la technologie, maintenant

avril 2025 par Shusuke Aoki, CEO & Managing Director at Panasonic Connect Europe

Car au cœur de cette complexité, une opportunité se dessine : celle de transformer en profondeur les modèles économiques grâce à la technologie. L’intelligence artificielle, la robotique, les solutions connectées et l’edge computing ne sont plus des concepts de laboratoire. Ce sont des leviers concrets, prêts à être activés, pour rendre les entreprises plus agiles, plus efficaces, plus résilientes.

La transformation utile, pas gadget

Ce qui distingue une entreprise transformée d’une entreprise équipée, c’est sa capacité à résoudre de vrais problèmes. Dans l’industrie, l’automatisation intelligente permet de réconcilier productivité et flexibilité, même sur des sites multisources. Dans la logistique, l’IA appliquée au pilotage des flux réduit à la fois les coûts et l’empreinte carbone. Dans la distribution, des technologies de gestion dynamique des stocks permettent enfin de lutter efficacement contre le gaspillage alimentaire.

Ce ne sont pas des effets d’annonce : ce sont des réalités que les entreprises les plus pragmatiques déploient déjà. Mais la clé, ce n’est pas la technologie seule. C’est la capacité à l’intégrer intelligemment dans une logique métier. À la mettre au service d’un objectif clair.

La transformation ne peut plus être menée en silo. Elle exige des alliances nouvelles entre entreprises, éditeurs, intégrateurs, chercheurs, et parfois même concurrents. Le temps des solutions propriétaires, déconnectées des usages réels, est révolu. Ce qui fonctionne aujourd’hui, ce sont les écosystèmes ouverts, interopérables, co-construits.

Le rôle des dirigeants évolue

Dans ce contexte, le rôle des dirigeants change lui aussi. Il ne s’agit plus simplement de piloter une feuille de route IT ou de signer des budgets. Il faut comprendre les enjeux technologiques pour en faire des leviers stratégiques. Il faut créer des conditions de confiance pour permettre l’expérimentation. Et surtout, il faut incarner une culture du changement.

Cela suppose de sortir d’une logique de contrôle pour entrer dans une logique d’activation : activer les compétences internes, activer les bons partenariats, activer les signaux faibles. L’autorité verticale ne suffit plus. Ce qui compte, c’est la capacité à embarquer et à donner du sens.

L’Europe a une carte à jouer

L’Europe dispose d’atouts majeurs : un tissu industriel dense, une capacité d’ingénierie reconnue, une culture de la qualité. Mais elle doit accélérer. Aujourd’hui, la vitesse est une condition de souveraineté. Celui qui attend d’avoir toutes les réponses avant d’agir est déjà en retard.

Face aux géants américains et chinois, notre voie n’est pas celle de l’imitation. C’est celle de l’innovation utile, ancrée dans les usages, alignée avec les valeurs européennes — sobriété, durabilité, fiabilité. Mais cela implique des choix clairs, des priorités fortes, et une ambition collective.

La technologie n’est pas une fin. C’est une force de traction. Une manière de réconcilier performance, impact et pérennité. Les entreprises qui comprennent cela aujourd’hui seront celles qui façonnent l’économie de demain.