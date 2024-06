Enquête OpenText Cybersecurity MSP/MSSP Survey : les entreprises recherchent une expertise complète en sécurité pilotée par l’IA, pour la détection des menaces et la gestion des vulnérabilités

juin 2024 par OpenText Cybersecurity

OpenText dévoile les résultats de son enquête annuelle OpenText Cybersecurity Global Managed Security Survey. L’enquête 2024 menée auprès de plus de 1 500 fournisseurs de services gérés (MSP) et fournisseurs de services de sécurité gérés (MSSP) a révélé que la majorité (92,5 %) considère l’augmentation des services de sécurité et de renseignement sur les menaces pilotés par l’IA comme les principaux moteurs de la croissance de leur entreprise au cours des 12 prochains mois. Malgré l’engouement pour l’IA, la sécurité globale et l’expertise en sécurité modulaire à la demande restent les principales raisons pour lesquelles les clients des entreprises et des PME recherchent des services MSP/MSSP.

« Au milieu de l’excitation et de l’intérêt croissants pour les technologies de l’IA, il est crucial de ne pas négliger le besoin fondamental de sécurité modulaire qui offre la capacité de s’adapter à l’évolution des besoins de sécurité », déclare Prentiss Donohue, vice-président exécutif d’OpenText Cybersecurity. « Les MSP et MSSP jouent un rôle essentiel dans la protection des données sensibles de leurs clients. Face à l’escalade des cybermenaces, nos partenaires accordent la priorité à la sécurité et intègrent des services de renseignement sur les menaces alimentées par l’IA à leurs offres.. Ainsi, nos clients finaux peuvent bénéficier des avantages de la technologie de l’IA sans compromettre leur sécurité. »

Principales conclusions de l’enquête :

Les priorités se sont déplacées vers l’IA intégrée et la sécurité holistique avec des fournisseurs uniques.

• En 2024, 92,5 % déclarent que l’investissement dans l’IA et l’offre de services de sécurité liés à l’IA (c’est-à-dire des outils) pour suivre les menaces et les vulnérabilités sont les principaux moteurs de la croissance de l’entreprise au cours des 12 prochains mois.

o Plus de 80 % offrent ces services de sécurité liés à l’IA.

o Parmi les répondants qui n’offrent pas actuellement de services de sécurité liés à l’IA, 62 % prévoient d’offrir ces services au cours des 12 prochains mois.

• En 2023, la flexibilité des contrats était citée comme la première qualité par les clients ; en 2024, l’expertise en matière de sécurité et l’IA sont désormais les principales qualités demandées aux MSP/MSSP.

o La demande de sécurité globale a augmenté de plus de 10 % en 2024. Plus d’un quart (27%) des clients préfèrent avoir un seul fournisseur pour les solutions de sécurité ; une augmentation de 10% par rapport à 2023.

L’un des principaux défis auxquels sont confrontées les entreprises et les PME clientes - une grande opportunité commerciale pour les MSP/MSSP - est l’intégration de l’IA dans la sécurité afin d’améliorer l’efficacité et l’efficience des équipes et des outils de sécurité.

• Plus des trois quarts (83 %) des MSP/MSSP ont constaté une augmentation de leur activité motivée par l’intérêt pour les outils et l’expertise en matière de sécurité de l’IA.

• 34 % déclarent que l’intégration de l’IA dans la sécurité est désormais le plus grand défi pour lequel ils aident leurs clients à le résoudre.

• L’avantage le mieux classé de l’intégration de l’IA générative ou autre dans les programmes de sécurité des clients est d’augmenter les compétences des talents et des plateformes de sécurité, plutôt que de remplacer les personnes.

Les MSP et MSSP souhaitant faire passer leurs programmes de cybersécurité au niveau supérieur sont invités à venir visiter le stand OpenText Cybersecurity (#627) ou le stand Pillr (#912) lors de l’événement Pax8 Beyond du 9 au 11 juin à Denver, CO. OpenText Cybersecurity sera également présent au Kaseya DattoCon Europe (stand G6), du 11 au 13 juin à Dublin, en Irlande.

Méthodologie de l’enquête

En avril 2024, OpenText Cybersecurity a interrogé 1 577 managers, cadres de haut niveau et spécialistes de la sécurité au sein de MSP et MSSP aux États-Unis, au Canada, au Royaume-Uni, en France, en Allemagne et en Australie. Les personnes interrogées représentaient des MSP/MSSP de 50 à plus de 5 000 employés.