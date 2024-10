Enquête Acronis : 71 % des femmes du secteur des technologies de l’information déclarent travailler plus longtemps pour faire avancer leur carrière

octobre 2024 par Acronis

Acronis publie de nouvelles données et analyses sur l’état actuel de la diversité des sexes dans le secteur des technologies de l’information (TI). Le rapport intitulé « The New FOMO : Females Fear Missing Opportunities in IT » (Le nouveau FOMO : les femmes craignent de manquer des opportunités dans le secteur IT) révèle les défis, les perceptions et les opportunités actuels pour les femmes qui travaillent dans le secteur. Les principaux résultats de l’étude ont été présentés lors de la table ronde Women in Tech organisée par Acronis dans le cadre de MSP Global à Tarragone, en Espagne.

Historiquement, le secteur des technologies de l’information est plutôt masculin et de nombreuses entreprises du secteur sont décrites comme offrant peu de perspectives d’évolution de carrière aux femmes. Le manque de mentorat, des stratégies inadaptées en matière d’équilibre vie professionnelle/vie personnelle, voire une culture d’exclusion, ont contribué à cette situation. Pour évaluer l’état actuel de la diversité hommes-femmes dans le secteur des technologies de l’information, Acronis a commandité une enquête auprès de femmes employées à temps plein afin de connaître leur opinion sur l’égalité dans le secteur et d’explorer les moyens par lesquels les employeurs pourraient encourager davantage de femmes à envisager une carrière professionnelle dans les technologies de l’information.

Les résultats de l’enquête montrent que si 32 % des répondants pensent déjà que les hommes et les femmes sont traités de manière équitable au travail, 31 % des femmes sont fermement convaincues que les hommes sont promus plus rapidement. 71 % des femmes interrogées déclarent travailler davantage pour augmenter leurs chances d’évolution de carrière. De plus, 63 % des femmes travaillant dans le secteur des technologies de l’information et de la communication estiment que les femmes sont sous-représentées dans les postes de direction de la cybersécurité, et 84 % des femmes employées dans le secteur des TIC pensent que les entreprises technologiques tireraient profit d’une plus grande représentation féminine aux postes de direction.

En ce qui concerne les opportunités de développement de carrière pour les femmes dans le secteur des technologies et de l’informatique, seuls 34 % des répondants sont d’accord pour dire que les programmes de formation et de développement sont adéquats pour les femmes. Les femmes estiment que les activités les plus importantes auxquelles elles devraient participer sont les cours de formation, les ateliers et les master class (63 %), suivis des événements de mise en réseau (58 %) et de l’adhésion à des organisations professionnelles (44 %). Les opportunités de mentorat (51 %), l’embauche active de candidats plus diversifiés (49 %) et l’équité salariale (49 %) figuraient parmi les principales initiatives que les sondés ont déclaré prioritaires pour équilibrer l’égalité au travail.

« Pour faire progresser l’égalité des sexes dans le secteur des technologies, nous devons reconnaître que la promotion des femmes à occuper des postes dans l’informatique n’est pas seulement une obligation morale, mais également un avantage stratégique qui offre des opportunités uniques aux femmes et aux entreprises qui les recrutent », déclare Alona Geckler, vice-présidente senior des opérations commerciales et DRH chez Acronis. « En recrutant des femmes à des postes informatiques, les entreprises bénéficieront d’une multitude de perspectives et d’idées innovantes, pilotées par la créativité et de meilleures compétences de résolution des problèmes. Cette approche renforce non seulement les équipes, mais positionne les services informatiques pour mieux répondre à la diversité des besoins de leurs clients dans un environnement numérique de plus en plus complexe, ce qui leur confère un avantage concurrentiel significatif. »

Dans le cadre de l’initiative #CyberWomen, Acronis propose des programmes de mentorat qui visent à identifier, former, inspirer et coacher la prochaine génération de femmes leaders. Le programme sélectionne les femmes à fort potentiel par le biais de son processus d’évaluation des performances, afin qu’elles bénéficient de l’accompagnement de dirigeants, cadres supérieurs, membres du conseil d’administration et conseillers d’Acronis.

Méthodologie de l’enquête :

Acronis a commandé cette enquête par l’intermédiaire d’un fournisseur tiers. L’enquête a porté sur un échantillon de 327 femmes employées à temps plein aux États-Unis, au Royaume-Uni, en Espagne et en Suisse. Pour