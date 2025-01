En 2025, l’Intelligence Artificielle évoluera du simple outil pour le travail et la maison vers une composante essentielle de ces deux univers.

janvier 2025 par Microsoft

Les agents alimentés par l’IA accompliront davantage avec une plus grande autonomie, simplifiant ainsi la vie à la maison et au travail. À l’échelle mondiale, l’IA aidera à trouver de nouveaux moyens de relever certains des plus grands défis auxquels nous sommes confrontés, de la crise climatique à l’accès aux soins de santé.

Ces progrès seront le fruit d’avancées dans la capacité de mémorisation et de raisonnement de l’IA, entre autres innovations. Microsoft restera fidèle à son engagement d’aider les gens à utiliser et à mettre en place une IA fiable et sécurisée.

« L’IA rend déjà possible l’impossible et, au cours de l’année écoulée, nous avons vu un nombre important de personnes et d’organisations passer de l’expérimentation à une adoption plus significative », explique Chris Young, vice-président exécutif chez Microsoft. « C’est le début d’une transformation à grande échelle de la façon dont cette technologie va changer chaque aspect de notre vie. »

Au cours de la seule année dernière, l’utilisation de l’IA générative a bondi de 55 % à 75 % parmi les chefs d’entreprise et les décideurs en matière d’IA. Les nouveaux outils d’IA offriront un potentiel encore plus grand.

Voici six tendances de l’IA à surveiller - et comment Microsoft innovera sur chacune d’entre elles - en 2025.

Les modèles d’IA deviendront plus performants et plus utiles

En 2024, les modèles sont devenus plus rapides et efficaces. Aujourd’hui, les modèles de pointe à grande échelle peuvent accomplir une large gamme de tâches, allant de la rédaction au codage, tandis que des modèles hautement spécialisés peuvent être adaptés à des tâches ou à des secteurs spécifiques.

En 2025, ils en feront plus, et encore mieux.

Les modèles dotés de capacités de raisonnement avancées, comme OpenAI o1, peuvent déjà résoudre des problèmes complexes en suivant des étapes logiques qui s’apparentent à la manière dont les humains réfléchissent avant de répondre à des questions difficiles. Ces capacités continueront d’être utiles dans des domaines tels que la science, le codage, les mathématiques, le droit et la médecine, permettant aux modèles de comparer des contrats, de générer du code et d’exécuter des flux de travail en plusieurs étapes.

Ces progrès seront importants pour l’innovation en matière de modèles, mais il en ira de même pour la curation des données et le post-entraînement. Par exemple, la famille de petits modèles Phi de Microsoft a montré que la conservation de données de haute qualité peut améliorer les performances et le raisonnement des modèles.

Les modèles Orca et Orca 2 de Microsoft ont également démontré la puissance des données synthétiques pour le post-entraînement des petits modèles de langage, en leur permettant d’atteindre des niveaux de performance inégalés.

Accélérer, améliorer et spécialiser les modèles permettra de créer des expériences d’IA nouvelles et plus utiles, y compris avec les agents en 2025.

Selon Ece Kamar, directeur général du AI Frontiers Lab de Microsoft : « Il pourrait y avoir une synergie entre la façon dont nous formons les modèles et la façon dont ceux-ci alimentent les agents en retour. Les utilisateurs auront plus que jamais la possibilité de choisir ou de construire des modèles qui répondent à leurs besoins. »

Les agents vont changer les habitudes du travail au quotidien

Dans près de 70 % des entreprises du classement Fortune 500, les travailleurs utilisent déjà Microsoft 365 Copilot pour effectuer de nombreuses tâches répétitives et banales, telles que le tri des courriels et la prise de notes lors des réunions Teams. En 2025, une nouvelle génération d’agents alimentés par l’IA en fera davantage, allant même jusqu’à s’occuper de certaines tâches en votre nom.

« Pensez aux agents comme aux applications de l’ère de l’IA », déclare Charles Lamanna, vice-président de l’entreprise et de l’industrie Copilot. « Tout comme nous utilisons différentes applications pour diverses tâches, les agents commenceront à transformer chaque processus commercial, révolutionnant la façon dont nous travaillons et gérons nos organisations. »

Grâce aux progrès réalisés en matière de mémoire, de raisonnement et de capacités multimodales, les agents accompliront des missions plus complexes avec de nouvelles compétences et façons d’interagir.

Les entreprises peuvent réimaginer des processus tels que la création de rapports et les tâches liées aux ressources humaines. Par exemple, l’aide à la résolution d’un problème informatique ou la réponse à des questions sur les avantages sociaux libére ainsi les collaborateurs pour qu’ils se concentrent sur des tâches à plus forte valeur ajoutée. Les entreprises peuvent déployer plusieurs agents pour alerter les responsables de la chaîne d’approvisionnement en cas de rupture de stock, de recommander de nouveaux fournisseurs et d’exécuter les commandes, en relevant les défis quotidiens pour aider à maintenir le chiffre d’affaires.

Vous pouvez créer et utiliser des agents quelles que soient vos compétences techniques. Tout le monde peut créer un agent dans Copilot Studio - aucun codage n’est requis - tandis que les développeurs peuvent créer des agents plus sophistiqués pour orchestrer des tâches plus complexes dans Azure AI Foundry.

Tout cela jettera les bases d’un avenir où les organisations disposeront d’une constellation d’agents - de la simple invitation et réponse à l’autonomie totale - qui travailleront indépendamment ou ensemble pour le compte d’individus, de groupes ou de fonctions afin d’exécuter et d’orchestrer des processus.

Au milieu de tout ce développement de l’IA, la supervision humaine restera un rouage central dans la roue évolutive des agents alimentés par l’IA. En 2025, les discussions porteront en grande partie sur la définition des limites de ce que les agents sont autorisés ou non à faire, et sur la nécessité d’une supervision humaine permanente.

Les assistants IA vous accompagneront dans votre vie quotidienne

En dehors du travail, l’IA facilitera certains aspects de votre vie en 2025. En effet, Microsoft Copilot peut vous accompagner tout au long de la journée sous la forme d’un compagnon IA.

Il vous aidera ainsi à simplifier et à hiérarchiser votre flux quotidien d’informations afin de vous libérer du temps, tout en protégeant votre vie privée, vos données et votre sécurité.

Au cours de l’année à venir, Copilot évoluera pour vous aider à rester plus connecté et sera doté de nouvelles fonctionnalités.

Copilot Daily, par exemple, commencera votre journée en vous lisant un résumé de l’actualité et du temps qu’il fera avec une voix familière.

Lorsque vous choisirez d’utiliser Copilot Vision, il pourra voir ce que vous consultez en ligne et en discuter avec vous, car il comprendra la page web. Il pourra ainsi répondre à vos questions et vous suggérer les éventuelles prochaines étapes à suivre.

Copilot vous aidera également à prendre des décisions. Il pourra par exemple vous aider à aménager votre nouvel appartement en recherchant des meubles assortis, puis à réfléchir à la meilleure façon de les agencer pour respecter les principes du Feng Shui.

Et ce n’est qu’un début. Dans les années à venir, les expériences d’IA deviendront de plus en plus précises et gagneront en intelligence émotionnelle, pour des interactions toujours plus fluides.

Avec le temps, l’IA deviendra plus économe en ressources

Si l’intelligence artificielle a besoin de ressources telles que l’énergie, des solutions innovantes permettent de relever ce défi. Par exemple, alors que la charge de travail des datacenters était neuf fois plus importante en 2020 qu’en 2010, leur demande en électricité n’a augmenté que de 10 %.

Cette situation s’explique en partie par le fait que Microsoft, seul ou en collaboration avec d’autres acteurs tels qu’AMD, Intel et NVIDIA, travaille à rendre son matériel plus efficace. Qu’il s’agisse de ses séries de silicium personnalisées, Azure Maia et Cobalt, ou de son unité d’échangeur de chaleur à refroidissement liquide conçue pour refroidir efficacement les systèmes d’IA à grande échelle.

Dans les années à venir, de nouveaux datacenters prenant en charge l’IA seront mis en service et ne nécessiteront pas d’eau pour le refroidissement. Par ailleurs, Microsoft prévoit de développer l’utilisation de systèmes de refroidissement liquide super-efficaces, tels que les plaques froides.

Tout cela s’inscrit dans le cadre d’un effort plus large visant à rendre l’infrastructure sur laquelle repose l’IA plus efficace et plus durable d’ici 2025.

Tout en contribuant à la mise en place d’une infrastructure d’IA plus efficace, Microsoft continuera d’investir dans des matériaux de fabrication à faible émission de carbone et d’en utiliser davantage, comme l’acier à teneur en carbone proche de zéro, les solutions de remplacement du béton et le bois lamellé-croisé.

L’entreprise continuera également à investir dans des sources sans carbone, comme l’énergie éolienne, géothermique, nucléaire et solaire, et à les utiliser. L’entreprise réalise des investissements à long terme pour introduire davantage d’électricité sans carbone dans les réseaux où elle opère et continue de plaider en faveur de l’expansion des solutions énergétiques propres partout dans le monde.

Pour Mark Russinovich, directeur technique, directeur adjoint de la sécurité des informations et responsable technique d’Azure : “Il ne s’agit là que d’une partie de l’infrastructure prévue par Microsoft pour atteindre son objectif d’être une entreprise à bilan carbone négatif, à bilan hydrique positif et zéro déchet d’ici 2030. En 2025 et au-delà, nous adopterons une vision holistique des datacenters, de l’énergie et des ressources, afin de maximiser l’efficacité de l’ensemble de notre infrastructure.”

La mesure et la personnalisation seront les clés du développement responsable de l’IA

La mesure de l’IA consiste à définir et évaluer les risques liés à l’IA. Elle est essentielle pour construire l’IA de manière responsable et peut se résumer en deux mots : tests et personnalisation.

Si vous pouvez mesurer les risques et les menaces, vous pouvez contribuer à les traiter ou à les atténuer. Cela signifie, par exemple, détecter et traiter les contenus non fondés, connus sous le nom d’« hallucinations », correspondant à des réponses inexactes de l’IA.

Sarah Bird, chef de produit pour l’IA responsable chez Microsoft, explique qu’une partie du travail continu de Microsoft pour créer des applications d’IA fiables consiste à mettre au point des tests rigoureux et exhaustifs. En plus d’évaluer les menaces internes telles que les hallucinations, les tests deviendront plus performants pour reconnaître les attaques externes, de plus en plus sophistiquées.

« Même si les modèles deviennent plus sûrs, nous devons amener les tests et les mesures à la hauteur des pires menaces que nous voyons - des tests qui représentent un utilisateur adverse sophistiqué et ce qu’il est capable de faire. Nous avons les bases, et nous allons continuer à les développer pour avancer.”

Les utilisateurs auront également un plus grand contrôle sur la manière dont les applications d’IA fonctionnent au sein de leur organisation. Ils pourront personnaliser les applications qui filtrent le contenu et établir des garde-fous adaptés à leur travail. Une société de jeux vidéos, par exemple, sera en mesure de spécifier à quels types de contenus violents les collaborateurs qui conçoivent des jeux ont accès.

« L’administrateur peut modifier le contrôle de Microsoft 365 Copilot pour indiquer quels types de contenu sont appropriés sur un lieu de travail afin que les gens puissent remplir leur mission. L’avenir réside dans le contrôle et la personnalisation. »

L’IA accélérera les avancées scientifiques

L’IA a déjà un impact considérable partout dans le monde, entraînant des progrès dans tous les domaines, des supercalculateurs aux prévisions météorologiques. Elle alimente des avancées historiques dans la recherche scientifique et promet de débloquer de nouvelles capacités dans les sciences naturelles, les matériaux durables, la découverte de médicaments et la santé humaine.

En 2024, Microsoft Research a notamment réalisé une avancée majeure qui permettra aux chercheurs d’explorer certains des problèmes les plus difficiles de la science biomoléculaire, y compris la découverte de nouveaux médicaments vitaux, avec une rapidité et une précision sans précédent. En utilisant un système de simulation de protéines piloté par l’IA, ils ont trouvé une nouvelle façon de simuler la dynamique biomoléculaire. Cette méthode, appelée AI2BMD, pourrait aider les scientifiques à résoudre des problèmes jusque-là insolubles et stimuler la recherche biomédicale dans les domaines de la conception de protéines, de l’ingénierie enzymatique et de la découverte de médicaments.

L’impact de l’IA sur la science ne cessera de croître.

Selon Ashley Llorens, vice-président et directeur général de Microsoft Research, l’un des aspects les plus intéressants à observer en 2025 sera l’impact de l’utilisation de l’IA dans la recherche scientifique pour résoudre certains des problèmes les plus urgents de la planète.

« Nous commencerons à observer un impact mesurable de ces outils sur le rendement des personnes et des institutions qui travaillent sur ces problèmes considérables, tels que la conception de matériaux durables et l’accélération du développement de médicaments qui sauvent des vies. »

Une chose est sûre, en 2025, l’IA continuera de stimuler l’innovation et à libérer un nouveau potentiel pour les individus et organisations du monde entier.