Ein Tag mit topaktuellen Einblicken in die Datenspeicherung, Highlights von Vertriebspartnern und neuen Produktdemos: Technologie Live! in München

Juli 2024 von Technologie Live!

Trends in den Bereichen Backup und Datenwiederherstellung, Innovationen im Bereich Flash-Storage, der Einsatz modernster KI in Umgebungen mit virtuellen Maschinen und vieles mehr standen im Mittelpunkt der Münchener Ausgabe der Technology Live! von A3 Communications.

Ausgestellt wurden die Produkte von Tintri, Keepit und Pure Storage. Sie präsentierten ihre Produkte einem internationalen Publikum aus branchenführenden Journalisten, Bloggern und Analysten. Die Veranstaltung bot spannende Einblicke in neue Technologien, vertiefte die kommenden Produkt-Roadmaps und gab einen Ausblick auf zukünftige Wachstumsstrategien.

Tintri

Tintri, Inc., ein Geschäftsbereich von DDN, bietet Produkte für Cloud Computing, virtuelle Maschinen (VMs) und Container. Das Kernstück der Produktlinie ist VMstore, ein Speichersystem und eine Software, die das Management in Rechenzentren und Cloud-Umgebungen vereinfachen.Auf der Veranstaltung in München ging Tintri der Frage nach, wie sich der geschäftliche Nutzen von KI sichern lässt. Phil Trickovic, VP of Revenue, und Mark Walsh, VP of Sales EMEA, präsentierten die rationale und praktische Sicht des Unternehmens auf die Zukunft von KI in Unternehmen und teilten ihre Vision der Rolle von Datenmanagement-Plattformen für den Erfolg von KI.

In der Präsentation wurde erörtert, wie Tintri derzeit Unternehmen dabei unterstützt, aus dem KI-gesteuerten Datenmanagement einen geschäftlichen Nutzen zu ziehen. Trickovic und Walsh erläuterten auch den Plan für die künftige Roadmap des Unternehmens, um Kunden auf ihrer KI-Reise zu unterstützen. Sie betonten, dass der Anbieter auf der Suche nach spezialisierten Partnern ist, die die Bedeutung seiner wichtigsten vertikalen Märkte wie dem öffentlichen Sektor, dem Gesundheitswesen, dem Bildungswesen und dem Dienstleistungssektor erkennen, Märkte mit technologischen Anforderungen rund um virtuelle Server, SQL, VDI und DevOps. Wie Walsh erklärte, ist dies Teil von Tintris Bestreben, sein EMEA-Channel-Partnerprogramm weiter zu stärken.

Keepit

Das dänische Unternehmen Keepit bietet ein unabhängiges Backup von SaaS-Daten an, um Unternehmen vor Datenverlusten durch unvorhergesehene Ereignisse wie menschliches Versagen, Cyberangriffe und böswillige Löschung zu schützen. Durch die Verwendung einer Cloud-nativen, herstellerunabhängigen Architektur stellt Keepit die Datenverfügbarkeit auch dann sicher, wenn die Cloud eines Hauptanbieters unzugänglich ist.

Keepit wurde 2007 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Kopenhagen sowie Niederlassungen in den USA, Deutschland und Großbritannien. Auf der Technology Live! Keepit präsentierte, wie seine einzigartigen Datensicherungs- und Wiederherstellungsdienste funktionieren und wie sein SaaS-Backup seine beeindruckenden Sicherheits- und Zuverlässigkeitsziele erreicht.

Jakob Østergaard, CTO von Keepit, Kim Larsen, CISO, und Michael Heuer, VP DACH, führten die Keepit-Plattform vor und gaben Einblicke in die Technologie, die sich dahinter verbirgt. Keepit wurde ausschließlich für SaaS-Anwendungen entwickelt und ist die einzige herstellerunabhängige Cloud, die sich dem Schutz von SaaS-Daten widmet und sicherstellt, dass die Daten an einem von der Produktionsumgebung getrennten geografischen Ort gespeichert werden.

Ein tiefer Einblick in die Plattform umfasste die fünfminütige Einrichtung sowie die schnelle und granulare Wiederherstellung, welche die Geschäftskontinuität durch zuverlässige und sofortige Datenverfügbarkeit garantiert. Während der Demonstration wurden auch die Installationen bei einer Reihe von Keepit-Kunden in Deutschland detailliert vorgestellt: Edeka, Deutsches Rotes Kreuz Hessen, und ThyssenKrupp.

Pure Storage

Das 2009 gegründete Unternehmen Pure Storage entwickelt Hardware- und Softwareprodukte zur Speicherung von Daten in Flash-Archiven.

Bei der Münchner Ausgabe der Veranstaltung gab Markus Grau, Principal Technologist von Pure, einen Überblick über die Entwicklung des Unternehmens. Grau hob die Unified Data Storage-Plattform von Pure hervor, eine Plattform, die den gesamten Datenspeicherbedarf der Kunden (Block, File und Object) über das gesamte Preis- und Leistungsspektrum hinweg abdecken kann.

Grau ging auch auf flexible Verbrauchsmodelle ein und erklärte, warum sich Pure für ein hochdifferenziertes As-a-Service-Portfolio entschieden hat und wie die Nutzer von den branchenführenden SLAs und Garantien profitieren. Die Zuhörer wurden auch darüber informiert, wie Pure seine Kunden in einer Vielzahl von KI-Anwendungsfällen (Finanzdienstleistungen, Gesundheitswesen, generative KI-RAG-Anwendungen) unterstützt und wie es ihnen hilft, ökologische Nachhaltigkeitsziele zu erreichen und den Energieverbrauch zu senken.

Die Influencer im Saal erfuhren auch etwas über das anhaltende Umsatzwachstum von Pure Storage: nach dem im Mai zu Ende gegangenen Quartal konnte ein Anstieg um 20 Prozent im Vergleich zum Vorjahr verzeichnet werden.

Über Technology Live!

Technology Live! wurde 2015 gegründet und ist eine herausragende Veranstaltung für IT-Influencer in Europa. Technology Live! ist ein eintägiges Event, bei dem bis zu vier Anbieter ihre Technologien führenden Journalisten, Bloggern, Analysten und anderen unabhängigen Multiplikatoren der Region live vorstellen. Die nächste Veranstaltung findet im November in London statt, weitere Ausgaben sind für Paris und München in 2025 geplant.