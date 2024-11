EGERIE reconnue dans deux rapports de Gartner pour ses capacités en gestion des risques cyber et en conformité réglementaire

novembre 2024 par Marc Jacob

EGERIE annoncer qu’elle a été mentionnée à deux reprises dans le Hype Cycle™ for Cyber Risk Management 2024 de Gartner®.

Lorsqu’il s’agit de budgétiser la cybersécurité, les entreprises prennent généralement des décisions en fonction des dépenses de leurs pairs et du montant qu’elles doivent dépenser pour « combler » des besoins spécifiques.

Elles oublient ainsi souvent d’évaluer l’efficacité et la performance de leurs investissements, le retour sur investissement, le degré de réduction des risques cyber qu’elles obtiendront et de s’assurer que les membres du Board comprennent ces risques et comment ils seront atténués.

C’est dans ce type de contexte que la technologie EGERIE prend tout son sens pour adresser la chaîne de valeur de l’organisation dans un contexte où les défis sont nombreux : paysage réglementaire complexe et évolutif, contraintes de ressources, gestion difficile de la conformité associée aux fournisseurs et aux partenaires commerciaux en raison de la variété et du nombre important de tiers à gérer, financiarisation du risque cyber.

A noter qu’EGERIE vient également d’être la seule entreprise française citée dans la catégorie « Risk management and compliance tools » dans un autre rapport de Gartner® (“Emerging Tech : Techscape for Startups in Security Software”).

Ce dernier met en lumière l’innovation technologique appuyée sur une approche différenciante par cas d’usage en fonction du besoin des organisations et de leur verticales métiers à l’instar de ce que permet la plateforme d’EGERIE.

La plateforme étant collaborative, tout y est centralisé, les pratiques sont normalisées et les utilisateurs sont engagés grâce à un système décisionnel intégré qui permet de faire les meilleurs choix. On passe alors d’une logique d’outillage technique uniquement à une transformation de la cybersécurité en un véritable actif de l’entreprise.

Il est alors possible d’agir en s’assurant que chaque investissement dans la réduction du risque cyber soit un pas en avant vers un avenir plus sûr et que ce soit proportionné au risque encouru.