EDF joue la carte du NetDevOps en s’appuyant sur l’expertise de NXO

décembre 2024 par Marc Jacob

NXO, partenaire de proximité dans la conception et l’infogérance d’infrastructures sécurisées et de cloud souverain, accompagne EDF dans un vaste projet de Rénovation et d’Orchestration des Infrastructures LAN en Datacenter. Retour sur le projet par Pierre Violet, Directeur du Programme Télécoms chez EDF

Le système d’information est le support de la performance opérationnelle du Groupe EDF. Les métiers du Groupe utilisent le numérique au quotidien pour réaliser leurs tâches, travailler en mode collaboratif et atteindre les objectifs des chantiers d’excellence opérationnelle. Dans ce contexte, le réseau en datacenter, qui héberge la plupart de ses services et applications, et au travers duquel transitent les flux vers Internet et les services en cloud public (IaaS ou SaaS), était arrivé en fin de cycle. A donc été lancé le projet de Rénovation et Orchestration des Infrastructures LAN Datacenter (RODIN) pour concevoir et déployer une infrastructure de production, une infrastructure dédiée et autonome pour l’administration et une plateforme d’automatisation. Les enjeux du projet RODIN étaient de déployer une infrastructure LAN en datacenter plus fiable, plus sûre, plus agile, plus performante et prête à relever les défis de demain.

Le choix de NXO pour accompagner le projet RODIN

Dès les phases d’appel d’offres pour retenir le futur intégrateur, NXO a su se distinguer en proposant des solutions pertinentes et adaptées aux besoins exprimés. NXO a ainsi su proposer de mettre ses compétences en appui de EDF pour la conception de la solution technique tout en permettant un accès direct aux ressources techniques d’ARISTA (partenaire équipementier), dans un mode gagnant pour toutes les parties.

Spécifiquement pour le développement de la plateforme d’automatisation appelée « NetDevOps », EDF ne disposait pas d’une expertise suffisante et NXO a apporté ses compétences et son expérience pour co-concevoir et co-développer la solution. NXO a permis de faire les bons choix et de mettre en production la plateforme en amont des premiers déploiements des infrastructures réseau, pour bénéficier de gains en termes de délai de déploiement et de sûreté de fonctionnement permis par l’automatisation.

Le déploiement d’une solution industrielle

La plateforme NetDevOps mise en œuvre repose sur plusieurs briques : une source de vérité, un environnement de stockage des secrets, un environnement de stockage des scripts, une brique permettant l’exécution des scripts et de l’outil constructeur permettant l’administration des équipements du LAN datacenter. À l’exception de l’environnement de stockage des scripts, partagé au sein d’EDF, tous les autres composants ont été choisis et déployés dans le cadre de NetDevOps. Les scripts ont été développés et mis au point par le projet RODIN.La qualité de la mise en œuvre de la plateforme dans le cadre du projet RODIN et de ses processus, tant en termes de sécurité que de sûreté de fonctionnement, a été confirmée au travers d’une procédure interne d’homologation.

Au niveau méthodologique, une cellule dédiée, composée de six experts réseau et système, a été formée. Sur les conseils de NXO, une phase initiale de formation de la cellule a été pilotée par les experts NetDevOps NXO et menée sur trois semaines en mode agile. L’objectif était de mettre à niveau les équipes EDF sur les compétences de l’automatisation.Ensuite ont suivi les phases de développement, de qualification et de mise en production des premiers scripts. En six mois, la cellule était opérationnelle et a mis en production ses premiers scripts, avec l’appui de ressources NXO. Aujourd’hui, la cellule NetDevOps est devenue un service à part entière qui gère toute l’automatisation des équipements télécoms.

Une plateforme au service des enjeux d’EDF

La plateforme est utilisée quotidiennement par les exploitants. Plus aucun geste manuel n’est réalisé sur les infrastructures de production ou d’administration RODIN.

NetDevOps, grâce à l’automatisation et à l’industrialisation des déploiements et des gestes d’exploitation des infrastructures, a permis de gagner un an dans la migration des services et applications d’EDF de l’ancien LAN datacenter vers le nouveau, tout en fiabilisant les opérations. L’exploitation des infrastructures RODIN bénéficie également de NetDevOps grâce à la sécurisation de l’exploitation apportée par l’absence de gestes manuels, au contrôle de conformité des configurations et au gain spectaculaire de temps de déploiement des mises à jour sur les équipements réseau.

Des évolutions régulières à venir

Le retour d’expérience très positif en termes de sûreté de fonctionnement et de performance de la plateforme d’automatisation sur les infrastructures RODIN a conduit à l’élargissement de l’automatisation aux autres équipements télécoms et sécurité que le LAN datacenter, faisant de NetDevOps la plateforme de référence pour l’automatisation réseau. La cellule de développement NetDevOps a ainsi été confortée au sein d’EDF, avec des ressources humaines EDF dédiées, l’appui de ressources NXO, et d’autres périmètres techniques que le LAN datacenter sont désormais automatisés par la plateforme ou en cours d’intégration : les équipements optiques DWDM, les coupe-feu, les répartiteurs de charge, l’infrastructure de routage des flux en cœur de réseau, etc.