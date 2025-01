Edenis joue la carte de la connectivité avec NXO

janvier 2025 par Valentin Jangwa, Global Security Mag

NXO, partenaire de proximité dans la conception et l’infogérance d’infrastructures sécurisées et de cloud souverain, accompagne Edenis dans la mise en œuvre d’une infrastructure de connexion de nouvelle génération lui permettant de s’appuyer sur un Wi-Fi performant et sécurisé.

Association toulousaine à but non lucratif régie par la loi 1901, Edenis accueille et accompagne depuis près quarante ans la personne âgée fragilisée par le grand âge. Dans ce contexte, Edenis s’appuie sur 24 sites répartis dans toute la région Occitanie.

L’usage du numérique chez Edenis est aujourd’hui incontournable pour permettre aux équipes de travailler dans les meilleures conditions et d’offrir aux résidents une connectivité de qualité. C’est dans ce contexte que s’appuyer sur une infrastructure Wi-Fi centralisée, sécurisée, performante et respectant la réglementation en vigueur se positionnait comme un impératif stratégique.

Un cahier des charges a alors été élaboré et une étude des offres proposées sur le marché effectuée. NXO est rapidement sorti du lot grâce à son approche totalement intégrée et sa capacité à piloter le projet de bout en bout (étude de la couverture Wi-Fi nécessaire, audit de configuration, définition de l’infrastructure cible, déploiement des bornes Wi-Fi, maintenance et service de support). Au niveau technologique, NXO a choisi de déployer une infrastructure éprouvée basée sur les solutions Alcatel-Lucent Enterprise qui se sont parfaitement intégrées à l’environnement IT existant.

Dans ce contexte, 600 bornes Wi-Fi et 60 Switchs ont été déployés sur 16 sites par les équipes de NXO. Fortes de ce nouveau dispositif, les équipes de Edenis peuvent s’appuyer sur un dispositif adapté à leurs attentes et une infrastructure homogénéisée qui garantit sécurisation des données et centralisation de la supervision.

Au niveau opérationnel, les collaborateurs d’Edenis peuvent désormais accéder rapidement, en toute sécurité et en tout lieu (depuis les couloirs, dans les chambres, etc.) à leurs logiciels métiers pour mener à bien leurs différentes tâches. Il en est de même pour le personnel administratif dans les bureaux.

Frédéric ROUSSEAU, Directeur des Opérations d’Edenis « Mener en partenariat avec notre Direction des Systèmes d’Information ce projet de modernisation de notre infrastructure Wi-Fi est un succès opérationnel qui nous a permis de mobiliser peu de ressources et de nous appuyer sur l’équipe d’experts du groupe NXO. Nous bénéficions d’une connectivité sécurisée et de qualité sur nos différents sites et pouvons envisager l’avenir sereinement grâce à un mode opératoire clair. Différentes évolutions sont d’ores et déjà à venir, par exemple avec l’utilisation du Wi-Fi 7. »