EcoDataCenter choisit les systèmes de refroidissement à eau glacée Vertiv™

juin 2024 par Marc Jacob

EcoDataCenter, fondé en 2014, a connu un grand succès avec ses centres de données de pointe et continue de croître et d’étendre ses opérations pour soutenir la demande croissante d’intelligence artificielle (IA) et de calcul haute performance (HPC). L’engagement d’EcoDataCenter en faveur du développement durable est en parfaite adéquation avec la priorité accordée par Vertiv à l’efficacité des infrastructures et aux principes de préservation de l’environnement. C’est donc tout naturellement que l’entreprise a décidé d’étendre sa relation avec Vertiv en la désignant comme fournisseur de solutions dans le cadre de ce nouveau projet. EcoDataCenter exploite plusieurs centres de données sur quatre sites en Suède.

La mise en service des deux nouveaux centres de données à Falun est prévue pour le début de l’année 2025. Le projet comprend une installation prévue de 96 unités de refroidissement à eau glacée Vertiv™ Liebert® PCW pour une puissance totale d’environ 12 MW. Ces systèmes montés au sol sont dotés de batteries optimisées et d’une conception aérodynamique des composants internes, y compris des éléments brevetés, permettant une réduction de la consommation d’énergie. En outre, les unités sont personnalisées en fonction des spécifications du client, ce qui permet d’améliorer l’efficacité du refroidissement et de réutiliser efficacement la chaleur perdue.

« Nous avons choisi les systèmes de refroidissement de Vertiv en raison de leur efficacité énergétique, de leurs solutions fiables, de leur expertise et de leur service exceptionnels. Vertiv sait rapidement traduire les avancées technologiques en produits, et ses innovations s’intègrent en toute transparence à nos déploiements », déclare Mikael Svanfeldt, directeur technique d’EcoDataCenter.

« Cet accord-cadre avec EcoDataCenter est une nouvelle étape pour Vertiv sur le marché suédois. EcoDataCenter et Vertiv ont l’habitude de travailler ensemble pour appliquer des solutions innovantes, efficaces et fiables afin de soutenir les objectifs de développement durable d’EcoDataCenter. Ce partage des connaissances aide les deux entreprises à anticiper les besoins futurs », déclare Victor Elm, directeur du segment stratégique et des partenaires, colocation et hyperscale pour l’Europe du Nord chez Vertiv.

Les deux entreprises prévoient de poursuivre leur partenariat technologique pour soutenir les applications d’IA et de HPC.