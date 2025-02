Eclairion accueille le plus grand Cluster d’Intelligence Artificielle d’Europe pour Mistral AI

février 2025 par LA REDACTION DE GS MAG

Derrière l’aventure de cette première grosse machine d’IA européenne, il y a Eclairion, jeune entreprise française, lancée par le Groupe HPC il y plus de 3 ans, avec le pari fou de concevoir et construire la première plateforme exclusivement vouée à l’hébergement de supercalculateurs dédiés à l’IA et au calcul scientifique. Cette infrastructure unique permet aujourd’hui d’accueillir le plus important cluster du géant français Mistral AI sur le territoire national.

La signature de ce partenariat entre Eclairion, Fluidstack et Mistral AI consacre une synchronicité entre des temporalités et des rythmes pourtant bien différents. D’un côté le temps long des datacenters, entre la conception et la construction, l’accès à l’énergie et les autorisations administratives, avec une longue anticipation et un risque entièrement porté par Eclairion. D’un autre côté, le temps court et le tempo frénétique des LLM et des nouvelles générations de GPU, base même des clusters d’IA, dans des cycles d’amélioration très rapides et dans un univers métier en évolution constante. Grâce au positionnement avant-gardiste d’Eclairion ces deux temporalités ont pu se rencontrer et faire naitre une machine unique en Europe.

Composée des toutes dernières générations de GPU, cette première technologique en Europe est rendue possible grâce à la qualité, la synergie, la diversité et l’excellence de toutes les équipes qui ont travaillé sur ce projet, et bénéficie également du fort soutien de partenaires technologiques majeurs tels que Dell Technologies et NVIDIA.

L’infrastructure Eclairion aura également pu être développée grâce au soutien financier sans faille de quelques partenaires historiques de son actionnaire, parmi lesquels des fonds gérés par les équipes d’Omnes Capital, Tikehau Capital et Absolute Capital Partners.

Il est aussi important de souligner le soutien des pouvoirs publics - à chaque échelle nationale, régionale et locale – et qui aura été aussi un requis indispensable, entre levée de freins, gestion d’un cadre règlementaire complexe, et volontarisme pour voir se créer cette plateforme souveraine unique. Fin 2024, l’infrastructure d’Eclairion a ainsi été consacrée Grand Lieu d’Innovation, et a reçu le soutien de la Région Ile-De-France, validant ainsi son rôle de catalyseur de ce partenariat en parfaite coordination avec Fluidstack et Mistral AI, dans une synergie totale et pour un alignement dans la durée.

Fier de ce premier succès, Eclairion veut désormais procéder, avec humilité mais aussi avec ambition, au développement de cette nouvelle génération de datacenters, qui combine la mise en œuvre des technologies de pointe tout en intégrant, dès la conception, l’optimisation énergétique, la réduction de l’impact environnemental et autant que possible, la revalorisation de friches industrielles. L’infrastructure et le concept imaginés par Eclairion s’avèrent parfaitement adapté au développement de l’adoption des cas d’usage de l’Intelligence Artificielle et du calcul haute performance à l’échelle nationale, européenne et internationale.

La signature du partenariat entre Eclairion, Fluidstack et Mistral AI est donc à la fois la rencontre de plusieurs projets entrepreneuriaux et conséquemment la pierre fondatrice d’une véritable « IA Infrastructure factory » favorisant le déploiement et l’adoption à grande échelle des technologies de l’IA par toutes les entreprises Européennes et Internationales.