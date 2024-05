Eaton dévoile l’onduleur compact 93T

mai 2024 par Marc Jacob

Les onduleurs Eaton 93T sont conçus pour garantir une disponibilité maximale tout en assurant la continuité de service des activités au coût total de possession le plus bas. Ils allient une grande efficacité et un encombrement limité avec une haute puissance réelle disponible, une batterie interne puissante et des fonctionnalités avancées en matière de cybersécurité. Avec un volume jusqu’à 20% inférieur à celui des autres modèles de sa catégorie, il permet d’économiser un espace précieux exploitable pour d’autres équipements. De plus, avec une batterie interne jusqu’à 80 kVA, l’onduleur Eaton 93T supprime également le besoin d’une batterie externe, libérant ainsi de l’espace supplémentaire.

Les technologies Eaton à haut rendement permettent aux utilisateurs de réduire considérablement leurs dépenses et de réaliser des économies sur les coûts de refroidissement. Grâce au système d’économie d’énergie (ESS) d’Eaton, une solution éprouvée sur le marché depuis de nombreuses années, l’onduleur Eaton 93T parvient à atteindre un niveau de rendement de 99%.

L’onduleur Eaton 93T s’intègre parfaitement aux solutions numériques Eaton Brightlayer, offrant une gestion avancée des performances. Il est équipé de fonctions opérationnelles et de gestion intelligente permettant d’exploiter les données pour surveiller, gérer et optimiser les performances.

Eaton propose également le service Cyber Secured Remote Monitoring, qui garantit une réponse rapide aux dysfonctionnements et fournit des rapports périodiques complets sur les performances de l’onduleur Eaton 93T. Ces rapports comprennent une analyse prédictive et une gestion du cycle de vie, ce qui permet de résoudre les problèmes dès leur apparition ou de les prévenir. La cybersécurité est un aspect fondamental de la philosophie « secure by design » (Conçu pour la sécurité) d’Eaton.

En outre, le logiciel de gestion des performances de l’informatique distribuée (DITPM) d’Eaton permet une surveillance étendue de l’onduleur Eaton 93T. Les utilisateurs peuvent facilement visualiser, surveiller et administrer l’environnement informatique physique et virtuel connecté, les onduleurs, les unités de distribution d’énergie (PDU) et d’autres appareils à partir d’un seul emplacement centralisé. DITPM alerte rapidement les utilisateurs en cas de problèmes liés à la surveillance et à l’automatisation des infrastructures. Grâce à sa capacité de surveillance complète, DITPM augmente la résilience de l’onduleur Eaton 93T, comblant ainsi le fossé entre les infrastructures électriques et informatiques.