EasyVista lance Synthetic Monitoring et Digital Experience Monitoring.

mai 2024 par Marc Jacob

Le module Synthetic Monitoring permet de déployer des robots sur site pour mesurer les performances des chaînes applicatives (temps de réponse, disponibilité, etc.) et identifier les problèmes éventuels dans l’environnement de production. A partir d’un point unique, la solution permet de superviser différents sites et de comparer les temps de réponse sur la base d’un référentiel commun et cohérent.

Le module Digital Experience Monitoring offre les mêmes capacités, mais à l’échelle du poste de travail. Il permet de remonter en temps réel les temps de réponse applicatifs et d’identifier les dysfonctionnements lorsque l’utilisateur navigue dans l’application.

Le Conseil Départemental du Loiret (45), client EasyVista et utilisateur d’EV Observe de longue date, a testé ces nouvelles fonctionnalités au cours des derniers mois. David de Renty, Responsable d’Unité Production Systèmes au sein du Conseil Départemental du Loiret, commente : « Lorsque différents sites remontent des problèmes de lenteur applicative et d’expérience utilisateur, il n’est pas toujours facile d’identifier la cause. Les modules Synthetic Monitoring et Digital Experience Monitoring permettent d’avoir une information de haut niveau et d’objectiver la perception de la performance qui nous est remontée par les utilisateurs. Cela nous permet d’être plus réactifs et d’améliorer significativement l’expérience utilisateur, tout en offrant une plus grande autonomie aux chefs de projet. »

Synthetic Monitoring et Digital Experience Monitoring sont disponibles dès à présent.