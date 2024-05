EasyVista lance EV Orchestrate

mai 2024 par Marc Jacob

EasyVista annonce la sortie d’EV Orchestrate. Cette nouvelle solution est dédiée à l’orchestration et à l’automatisation des tâches manuelles et fait partie intégrante de la suite EasyVista.

Avec EV Orchestrate, les organisations de toute taille et de tout secteur peuvent automatiser et ordonnancer rapidement et facilement leurs tâches et opérations IT grâce à un éditeur simple offrant accès à une bibliothèque d’API vers des centaines de solutions et technologies.

Grâce aux nombreux connecteurs prêts à l’emploi, aux workflows préconstruits et à un ensemble complet d’API, EV Orchestrate peut également être utilisé pour gérer et optimiser les services business de l’entreprise, des achats à l’onboarding des nouveaux collaborateurs.

L’annonce d’EV Orchestrate suit de près la publication des dernières innovations produits introduites avec la version 2024.1, qui incluait les fonctionnalités avancées d’intelligence artificielle de EV Pepper AI ainsi que la solution EV Discovery de découverte des actifs informatiques.