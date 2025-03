EasyVista dévoile la version 2025.1 de sa plateforme

mars 2025 par LA REDACTION DE GS MAG

EasyVista annonce le lancement de la dernière version de sa plateforme. Conçue pour améliorer l’efficacité et la sécurité, cette nouvelle version 2025.1 propose des fonctionnalités d’automatisation alimentée par l’IA, des outils de reporting avancés et des mises à niveau de l’infrastructure permettant aux équipes informatiques de travailler plus intelligemment en réduisant les efforts manuels.

Les plateformes ITSM ont significativement évolué ces dernières années, devenant aujourd’hui de véritables hubs numériques connectés aux technologies environnantes. Selon le Gartner® Market Guide for IT Service Management Platforms* de 2025, « en tant que référentiel central des processus opérationnels, les plateformes ITSM tirent parti d’un écosystème d’intégrations de plus en plus large, couvrant des domaines complémentaires comme la gestion de l’expérience numérique des employés (DEX), l’analyse intelligente des événements (ex-AIOps) ou les outils DevOps. »

La plateforme EasyVista unifie l’ITSM, le support à distance, l’asset management et la supervision de l’infrastructure au sein d’un seul environnement. Cette approche centralisée permet aux agents, ingénieurs et analystes de partager les mêmes informations, favorisant une collaboration fluide, la réduction des silos et une résolution plus rapide des incidents.

Avec la version 2025.1, ces fonctionnalités sont encore renforcées grâce à :

• L’automatisation alimentée par l’IA : Les fonctions d’automatisation d’EV Pulse AI rationalisent les workflows, y compris les traductions multilingues en temps réel, réduisant ainsi les efforts manuels des équipes informatiques internationales.

• Des reportings et analyses enrichis : EV Insights propose des tableaux de bord personnalisés et une modélisation des données, fournissant des informations claires et exploitables aux décideurs informatiques.

• Accessibilité et personnalisation : Un mode prévisualisation permet aux utilisateurs de tester en avant-première les évolutions UI/UX et d’adopter progressivement les nouvelles interfaces en fonction de leurs besoins.

• Le support mobile hors ligne : Les techniciens de proximité accèdent aux informations critiques et mettent à jour leurs interventions même sans connexion, assurant une continuité du service en toutes circonstances.

Avec la version 2025.1, EasyVista renforce sa mission : offrir une plateforme unifiée et intelligente intégrant ITSM, supervision, automatisation et support à distance. En éliminant les silos et en rationalisant l’accès aux informations critiques, les équipes informatiques (support et opérations) peuvent travailler plus efficacement et gérer de manière proactive leurs environnements informatiques.

La version EasyVista 2025.1 est disponible dès à présent pour tous les clients.

*Gartner, Market Guide for IT Service Management Platforms, Rich Doheny, Chris Matchett, 5 février 2025.