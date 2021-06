eShard décroche le “Grand Défi Cyber” et ouvre sa technologie au secteur de la e-santé

juin 2021 par Marc Jacob

Une expertise technologique et humaine déjà plébiscitée à l’international.

eShard est un expert français en cybersécurité spécialisé dans les puces et logiciels embarqués. Depuis 2015, l’entreprise s’est fait une renommée mondiale en accompagnant une quarantaine de grands comptes comme Thales, Google, Visa, Qualcomm… Agissant dans les secteurs de la défense, l’aéronautique, la finance, la high-tech, ou les semi-conducteurs, l’entreprise propose à ses clients de relever les défis complexes liés à la cybersécurité (protection des données, des transactions, de la propriété intellectuelle), grâce à une suite de logiciels.

En couvrant l’ensemble des problématiques de l’IoT et de l’embarqué, eShard apporte des solutions clés en main pour tester la résistance des puces et circuits intégrés des objets connectés et applications mobiles face aux intrusions, en amont et pendant leur utilisation. Les 30 experts ultra qualifiés s’ouvrent aujourd’hui au secteur de la e-santé pour intégrer leur technologie de pointe au cœur des appareils médicaux connectés.

Une accélération de l’activité avec l’ouverture sur le secteur de la e-santé.

Le “Grand Défi Cyber” porté par BPI France vise à favoriser l’émergence d’un nouvel écosystème français dans la cybersécurité, en soutenant des projets innovants et indépendants sur le marché de la sécurité. Avec son projet “Nucléus”, eShard s’est vue primée par le dispositif pour développer durant 12 mois une brique logicielle directement intégrée aux appareils médicaux connectés (glucomètre, capteur à insuline…). Une technologie qui demande la mobilisation de 10 experts spécialisés en IA, attaque sur IoT, rétro-ingénierie.