eFutura : L’association qui fédère les acteurs du document et de la data dans la transition numérique

juillet 2022 par Marc Jacob

Acteur incontournable du document et de la data, l’association eFutura regroupe aujourd’hui les acteurs majeurs de la transition numérique et de la gestion de contenus : éditeurs, fournisseurs de services, hébergeurs, consultants, universités et institutions.

Elle est engagée dans la définition et la certification des normes dans ces domaines et porte la parole de ses adhérents dans les commissions et comités de normalisation.

eFutura, c’est aussi un évènement annuel attendu avec impatience par ses adhérents : la Journée de la Transition Numérique, qui engage une réflexion sociétale autour de conférences et tables rondes de haut niveau et qui explorera cette année le thème « Métavers et transition numérique : mythes et réalités ».

La mission d’eFutura : regrouper et accompagner les acteurs de la gestion de contenu dans la transition numérique

Un acteur incontournable de la normalisation des contenus dématérialisés eFutura est une association loi 1901 qui fédère les acteurs de la gestion de contenu dans la transition numérique. Elle regroupe plus d’une centaine d’entreprises et d’organismes spécialisés dans les domaines de la dématérialisation, de la sécurisation, de la préservation ainsi que de l’hébergement.

Acteur majeur du document et de la data, eFutura est engagée dans la définition et la certification des normes françaises, européennes et internationales dans plusieurs domaines :

• Gestion des processus métiers

• Valorisation des contenus

• Confiance numérique

• Gestion documentaire

• Capture et traitement des flux

• Archivage des documents et data

eFutura est affiliée aux organismes suivants :

ISO – TC 171 (application en gestion de documents)

CEN – TC 468 (conservation de l’information numérique)

ETSI (European Telecommunications Standards Institute) : participation aux travaux PDL (blockchain) et ESI (signature électronique)

AFNOR Normalisation :

• Commission CN171 (archivage et gestion du cycle de vie du document)

• COS ICN (Comité Orientation Stratégique « Information et Communication Numérique »)

• Commission CN Intelligence Artificielle

AFNOR Certification :

• Comité NF 342 (certification prestations d’archivage et de gestion externalisée de documents – NF Z40-350)

• Comité NF 461 (certification archivage électronique – NF Z42-013)

• Comité NF 544 (certification copie fidèle - NF Z42-026)

Les activités de l’association

Outre ses travaux de normalisation, eFutura a plusieurs missions et activités :

Formation

eFutura dispense à ses membres et aux personnes intéressées des formations spécialisées dans les domaines de compétences et d’expertises de l’association. Ces formations, assurées par des consultants experts, ont lieu en présentiel ou par visioconférence. En 2022 auront lieu les formations suivantes :

• Formation Archivage électronique NF Z42-013:2020

• Préparer la certification de votre SAE à la marque NF461

• Formation SAE – Archivage électronique & mise en œuvre d’un SAE

• AFNOR « AFAQ VP2 » : se préparer à la certification – protection des données personnelles (RGPD)

Évènements et colloques

Tout au long de l’année, eFutura organise de nombreux évènements pour ses adhérents :

• Afterworks : rencontres qui favorisent une synergie entre les adhérents.

• Diners-conférences : qui offrent un moment de convivialité avec une conférence réalisée par une personnalité inspirante de la société civile.

• Matinales de la Transition Numérique : elles ont pour objectif de présenter les travaux des groupes de travail de l’association.

• Petits déjeuners : les adhérents s’y retrouvent pour promouvoir leurs produits et sociétés.

• Journée de la Transition Numérique : une journée de réflexion sur les sujets de société liés à la transition numérique.

Groupes de réflexion

Les groupes de réflexion d’eFutura ont pour vocation de rédiger des documents (livres blancs, avis juridiques, newsletters) liés aux thématiques explorées par l’association : blockchain, eIDAS, eSanté, Facture électronique, Intelligence Artificielle, Normes …

Solutions et compétences

Sur son site, eFutura propose un annuaire des compétences professionnelles de ses adhérents, qui permet de trouver une solution à un besoin : Business Process Management, conseil intégrateur, service de copie fiable, archivage de contenus, assistance à la maitrise d’ouvrage, Business Process Outsourcing, édition de logiciel, gouvernance de l’information, etc.

La Journée de la Transition Numérique

eFutura engage des réflexions sociétales en organisant tous les ans une Journée de la Transition Numérique, avec des conférences et tables rondes sur des sujets sociétaux liés à la transition numérique.

Cette année, la Journée de la Transition Numérique se tiendra le 27 octobre 2022 de 10h à 17h30 à l’hôtel Bedford, 17 rue de l’Arcade à Paris. Elle sera également retransmise en direct sur la chaine YouTube eFutura. La participation est gratuite.

Cette 7ème édition de la Journée de la Transition Numérique aura pour thème « Métavers et transition numérique : mythes et réalités ». Elle s’articulera autour de deux tables rondes qui décrypteront les usages, les impacts et les conséquences du métavers :

De la technologie aux usages. Qu’est-ce que le métavers ? Blockchain, NFT et crypto-monnaies. Une vraie révolution ou un buzz ?

Des enjeux sociétaux et humains. Addiction, virtuel versus réel.

Conséquences d’un web décentralisé. Réinventer un nouveau monde ?

Organisation d’eFutura

Les collèges d’eFutura

eFutura a été fondée en 2015 par des membres de l’ancienne association APROGED (Association des Professionnels de la Gestion Électronique des Documents).

eFutura est la première association française à regrouper un panel représentatif de tous les acteurs impliqués dans la gestion de contenu au travers de trois collèges distincts.

Collège 1 : éditeurs, hébergeurs, consultants, conseil. Il s’agit de personnes physiques ou morales qui offrent des produits et des services dans les domaines couverts par l’association

Collège 2 : utilisateurs et associations. Ce collège regroupe des clients des secteurs privés et publics ainsi que les associations intéressées par la transition numérique

Collège 3 : institutions, universités, enseignement, recherche. Ces entités interviennent dans les domaines couverts par l’objet de l’association eFutura compte également des membres associés, experts reconnus participants aux travaux des commissions.

Portrait de Jean-Pierre La Hausse de Lalouvière, Président d’eFutura

Jean-Pierre La Hausse de Lalouvière est titulaire d’une MIAG et d’un DEA en sciences des organisations de l’université de Paris-Dauphine. Au cours de ses 40 ans de carrière, il a acquis une connaissance approfondie de la gestion des services de contenus et de processus et des solutions de gouvernance des données.

Jean-Pierre a dirigé plusieurs sociétés spécialisées dans l’ECM (Enterprise Content Management). Il est aujourd’hui Directeur Général de la société INTALIO France et Senior Vice-Président de la Gouvernance d’entreprise du groupe INTALIO.

Depuis 2019, il est Président d’eFutura.

Site web : https://www.efutura.fr