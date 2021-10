e-Qual et Juniper Networks s’associent pour fournir une solution SD-WAN

octobre 2021 par Marc Jacob

Juniper Networks annonce un partenariat avec e-Qual, expert en optimisation et sécurité des réseaux informatiques, afin de fournir aux clients français une solution SD-WAN améliorée. Ce partenariat permet aux utilisateurs de bénéficier de l’association de la technologie innovante Software-Defined Wide Area Network (SD-WAN) de Juniper et de l’expertise d’e-Qual dans la compréhension et l’optimisation des infrastructures réseau pour leurs clients.

L’un des premiers utilisateurs à profiter de l’association de la solution Session Smart Networking™ (SSR) de Juniper Networks avec l’expertise d’e-Qual en matière d’implémentation de réseaux est un groupe international de microfinance de premier plan dont l’objectif est de fournir des services financiers aux petites entreprises et aux populations mal desservies des pays en développement. Ce projet ambitieux a été mis en œuvre pour cet acteur de la microfinance en collaboration avec un grand opérateur international de communication par satellite, Telespazio France.

e-Qual a été choisie par Telespazio en raison de son expérience internationale dans des zones géographiques complexes, comme l’Afrique, et grâce à son expertise dans le déploiement de services managés. Auparavant, les flux Internet locaux auxquels le groupe de microfinance avait accès étaient souvent instables ou soutenus par une infrastructure médiocre. En collaborant avec Juniper et e-Qual, le groupe va pouvoir renforcer la résilience de son réseau en ajoutant une connectivité Internet par satellite, et en utilisant l’approche SD-WAN sans tunnel de Juniper pour libérer une bande passante précieuse, sans compromettre les performances. Parmi les autres avantages, citons la visibilité globale du réseau et la possibilité de gérer strictement l’accès aux données financières sur chaque site.

Juniper Networks Session Smart Router™ rend compatible le langage du réseau avec celui des applications et des services, en s’adaptant automatiquement aux exigences des sessions individuelles et des segments d’utilisateurs. Les utilisateurs peuvent ainsi améliorer la sécurité, les performances et l’agilité de leurs réseaux, et réduire leurs dépenses tout en favorisant l’innovation.