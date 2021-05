e-Qual enrichit son offre Mandala avec la solution Fortinet Secure SD-WAN

mai 2021 par Marc Jacob

Selon de nombreuses études récentes, dont celle de Dell’Oro Group, la demande en solutions SD–WAN (Software-Defined Wide-Area Network) ne cesse d’augmenter, et devrait même s’accélérer en 2021 et 2022. Dans ce contexte et pour répondre au mieux aux différentes configurations réseaux des entreprises, e-Qual renforce son positionnement d’expert SD-WAN en intégrant la solution Fortinet Secure SD-WAN à son offre Mandala.

Début 2021, e-Qual a sélectionné Fortinet Secure SD-WAN pour étoffer son offre Mandala SD-WAN. La solution Fortinet Secure SD-WAN permet à e-Qual d’offrir à ses clients à la fois des fonctionnalités réseau, de connectivité et de sécurité étroitement intégrées, le tout à partir d’une seule plateforme.

Par rapport à une solution WAN traditionnelle, la technologie SD-WAN apporte de nombreux avantages, en particulier la flexibilité dans la gestion des réseaux et la réduction des coûts. Ces atouts sont à l’origine du développement du marché SD-WAN.

L’approche SD-WAN est particulièrement pertinente pour les entreprises qui souhaitent un moyen simple pour gagner en bande passante, en performance, et accompagner leur transition vers le Cloud. « Depuis 2 ans maintenant, nous sentons une réelle prise de conscience de la part des DSI qui sont plus enclins à transformer leur réseau pour accéder au Cloud. Au-delà des performances réseau et sécurité qu’apporte la solution Fortinet Secure SD-WAN, elle offre également une visibilité complète grâce à des analyses approfondies qui permettent aux entreprises d’affiner leurs politiques de sécurité et ainsi améliorer l’expérience de leurs utilisateurs » affirme Eric Perron, Directeur Commercial et Marketing d’e-Qual.

Sur un marché comprenant plus de 30 solutions différentes, e-Qual adopte un positionnement d’expert ciblé sur une sélection limitée d’éditeurs SD-WAN Les Directeurs des Systèmes d’Information sont sollicités par les éditeurs, les opérateurs télécoms, les intégrateurs et les prestataires de services managés qui souhaitent tous mettre en avant leur solution SD-WAN. Dans ce contexte, il est de plus en plus compliqué de faire un choix éclairé. De son côté, e-Qual a souhaité prendre une posture singulière d’expert métier, tiers de confiance entre les opérateurs télécom et les clients entreprises. Spécialiste des services managés depuis 20 ans et de la gestion de performance réseau depuis plus de 15 ans, e-Qual a adopté la technologie SD-WAN dès 2017 avec le lancement de son offre Mandala SD-WAN. Cette dernière est proposée sous forme d’intégration, de services managés ou co-managés, pour laisser libre le client sur son niveau de service, et pour l’accompagner au mieux dans sa montée en compétence. La tarification dépend à la fois du nombre de sites, et de la complexité du réseau.