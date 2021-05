e-Qual enrichit son offre Mandala avec la solution Fortinet Secure SD-WAN

mai 2021 par Emmanuelle Lamandé

« Depuis 2 ans maintenant, nous sentons une réelle prise de conscience de la part des DSI qui sont plus enclins à transformer leur réseau pour accéder au Cloud. Au-delà des performances réseau et sécurité qu’apporte la solution Fortinet Secure SD-WAN, elle offre également une visibilité complète grâce à des analyses approfondies qui permettent aux entreprises d’affiner leurs politiques de sécurité et ainsi améliorer l’expérience de leurs utilisateurs » affirme Eric Perron, Directeur Commercial et Marketing d’e-Qual.

Spécialiste des services managés depuis 20 ans et de la gestion de performance réseau depuis plus de 15 ans, e-Qual a adopté la technologie SD-WAN dès 2017 avec le lancement de son offre Mandala SD-WAN. Cette dernière est proposée sous forme d’intégration, de services managés ou co-managés, pour laisser libre le client sur son niveau de service, et pour l’accompagner au mieux dans sa montée en compétence. La tarification dépend à la fois du nombre de sites, et de la complexité du réseau.

« Nous accompagnons depuis longtemps de grands comptes internationaux et de grandes collectivités. En général, les DSI réalisent des Proof of Concept (POC) sur 2 ou 3 solutions, elles ne peuvent se permettre d’aller au-delà. Il en va de notre responsabilité d’expert d’aller plus loin dans l’analyse comparative de la plupart des solutions. Chaque solution a ses avantages et inconvénients par rapport aux configurations et prérogatives des clients. Notre positionnement d’expert, indépendant des opérateurs télécoms, nous permet de conseiller nos clients avec une grande neutralité et c’est là toute notre différence. » indique Eric Perron.

e-Qual va poursuivre sa stratégie d’expert SD-WAN en complétant son offre dans les mois à venir afin de répondre à l’ensemble des configurations réseaux de ses clients, grandes collectivités, entreprises de taille intermédiaire et grands comptes internationaux.