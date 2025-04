DynFi Firewall : le firewall open source sur OUTSCALE

janvier 2025 par Valentin Jangwa, Global Security Mag

• Firewall à gestion d’état pour un contrôle précis du trafic réseau.

• Services IDS/IPS Suricata pour la détection et la prévention des intrusions.

• Intégration avec CrowdSec pour une remédiation proactive des menaces en temps réel.

• Support avancé des technologies VPN, incluant IPsec, WireGuard, OpenVPN, et Zero Tier.

• Services de proxy et reverse proxy pour une gestion sécurisée et optimisée des flux réseau.

• Et l’ensemble des fonctionnalités standards de supervision active du réseau. ,

DynFi Manager : une gestion centralisée simplifiée

En complément, DynFi Manager permet une gestion en nombre des pare-feux à partir d’une console unique déployée dans le Cloud OUTSCALE. Cette solution centralisée facilite le travail des administrateurs systèmes en offrant des outils puissants pour configurer, superviser et maintenir un parc de pare-feux à grande échelle.

• Gestion centralisée des firewalls

• Etat visuel complet de tous vos pare-feux

• Information relative à la qualité de vos liens

• Automatisation de nombreuses tâches

• Synchronisation de vos alias

• Mise à jour en nombre

• Prise en main à distance des pare-feu

• Multi-tenant et 2FA

DynFi Firewall et Manager s’inscrivent dans une approche accessible, avec une tarification pensée pour répondre aux besoins des PME comme des grandes entreprises. Cette proposition unique associe sécurité de pointe et optimisation des coûts.

Le Cloud souverain OUTSCALE

OUTSCALE, marque de Dassault Systèmes, est une plate-forme de Cloud souverain qualifiée SecNumCloud 3.2 par l’ANSSI. OUTSCALE assure une haute protection des données pour les acteurs publics, parapublics et OIV, en conformité avec les réglementations européennes, tout en étant certifié ISO 27001, 27017, 27018, TISAX et HDS.