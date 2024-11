Dynatrace présente une offre étendue de nouvelles solutions

novembre 2024 par Marc Jacob

Dynatrace présente une offre étendue de nouvelles solutions. Ces avancées incluent une expérience utilisateur améliorée, des informations plus détaillées sur les logs, et des capacités cloud élargies, dotant ainsi les entreprises d’une technologie essentielle pour accroître leur efficacité opérationnelle et stimuler leur productivité. En combinant le meilleur des techniques d’IA causale, prédictive et générative, Dynatrace réunit les trois technologies d’IA en une seule, avec la capacité d’analyser des milliards de points de données interconnectés pour fournir des réponses, et pas seulement des données et des tableaux de bords. C’est cette approche différenciée qui nourrit les dernières avancées technologiques et permet aux clients d’observer et de comprendre leurs données complexes et leurs environnements IT au-delà des capacités d’observabilité traditionnelle.

Une expérience utilisateur améliorée : les dernières avancées permettent aux utilisateurs d’accéder plus facilement aux informations dont ils ont besoin pour visualiser et explorer plus en profondeur leurs données, les analyser dans leur contexte, et piloter une automatisation proactive basée sur IA. La puissance de Dynatrace s’étend sans effort à toutes les équipes et tous les services, grâce à des tableaux de bord simplifiés, une navigation optimisée et des interfaces cohérentes. La prise en main est aisée, grâce à une aide intégrée qui favorise une communication interfonctionnelle plus fluide.

• Avec une équipe mondiale dédiée à la maintenance et à l’optimisation des parcours clients digitaux alimentés par une stack technologique complexe, Alex Hibbitt, directeur de l’ingénierie chez Photobox, a déclaré : « Dynatrace a complètement transformé notre expérience utilisateur, en permettant à toutes les équipes, des DevOps aux dirigeants, d’accéder à des informations clés et de favoriser la réussite de l’entreprise ».

Une gestion et une analyse des logs de nouvelle génération : Les équipes en charge des Opérations, SRE, DevOps, Cloud et Sécurité peuvent désormais accéder à des informations de logs adaptées à leurs besoins, sans effort manuel, et sans compromettre leur sécurité et leur confidentialité. Avec ces solutions avancées, les équipes peuvent extraire davantage de valeur des logs, plus rapidement et à grande échelle, en ayant la capacité de les ingérer,, de les gérer et de les analyser automatiquement, sans configuration manuelle complexe. Ces capacités sont supportées par Dynatrace OpenPipeline™, qui permet aux équipes de traiter les données issues de plusieurs sources dans presque tous les formats, et Dynatrace Grail™, un data lakehouse conçu spécifiquement pour les données d’observabilité et de sécurité.

• « À mesure que nos opérations se développent, Dynatrace s’est avérée être un atout inestimable, en particulier avec les logs contextualisés par les traces et l’IA intégrée. En simplifiant l’observabilité de notre environnement hybride complexe, nous avons pu tirer parti des analyses business et prendre des décisions factuelles, basées sur les données » déclare Diego Fernando Enciso Rodríguez, Responsable Observabilité chez NEQUI, une organisation qui cherche à proposer des transactions financières digitales innovantes et fluides.

Des capacités étendues pour les équipes Cloud : L’accès à une observabilité et à des informations plus approfondies sur les workloads cloud est désormais plus simple pour les équipes en charge des opérations cloud, SRE, et de l’ingénierie de plateforme. Des analyses et des flux de travail étendus basés sur IA, comprenant des intégrations supplémentaires avec les hyperscalers, permettent de rationaliser les opérations cloud et d’aider les équipes à tirer pleinement parti de l’agilité et de l’évolutivité des environnements cloud. Les équipes peuvent ainsi gérer facilement plusieurs fournisseurs de services cloud grâce à des innovations telles que Kubernetes Health Management et l’application Dynatrace Clouds™, tout en bénéficiant des évaluations automatiques de sécurité avec des solutions comme Dynatrace Kubernetes Security Posture Management (KSPM).

• « La flexibilité de Dynatrace, grâce à ses applications et ses intégrations personnalisables, représente un atout majeur qui aide FreedomPay à s’adapter et prospérer dans un environnement en perpétuelle évolution » déclare Mark Tomlinson, Directeur de la Performance et de l’Observabilité chez FreedomPay, une entreprise dont la mission est de garantir une haute disponibilité, des performances ultra-rapides et une sécurité maximale pour permettre des transactions digitales de plusieurs milliards de dollars par an.