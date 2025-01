Dynatrace nommée leader dans les quadrants de l’Observabilité Cloudet de la Sécurité Cloud dans le dernier rapport 2024 « Multi Public Cloud Solutions » d’ISG Provider Lens

janvier 2025 par Valentin Jangwa, Global Security Mag

Dynatrace a été nommée leader dans les quadrants de l’Observabilité Cloud (Cloud-Native Observability) et de la Sécurité Cloud (Cloud-Native Security) dans le rapport « Multi Public Cloud Solutions 2024 » d’ISG Provider Lens™. ISG a évalué 22 fournisseurs d’observabilité et 24 fournisseurs de sécurité sur la base de deux critères principaux : la force concurrentielle (Competitive Strength) et l’attractivité du portefeuille (Portfolio Attractiveness). À l’issue de cette évaluation, Dynatrace a été placée en meilleure position dans le quadrant de l’Observabilité Cloud. Le rapport est disponible gratuitement en téléchargement.

Dans le paysage digital complexe d’aujourd’hui, la résilience opérationnelle n’a jamais été aussi importante. C’est pourquoi les entreprises se tournent vers Dynatrace pour une observabilité et une sécurité unifiées, afin d’assurer des services fiables, sécurisés et performants. Grâce à l’observabilité et la sécurité alimentées par l’IA de Dynatrace, les grandes organisations mondiales peuvent éliminer les silos, unifier l’ensemble des données d’observabilité et des événements de sécurité, et favoriser l’automatisation à grande échelle, afin que les équipes puissent prendre des décisions business éclairées.

« Grâce à ses innovations constantes en matière d’IA, Dynatrace révolutionne la façon dont les entreprises monitorent et gèrent leurs environnements technologiques, souligne Partha Chakraborty, Analyste principale chez ISG Research. En fournissant des informations critiques pilotées par l’IA, Dynatrace définit un nouveau standard en matière d’observabilité, permettant aux équipes de mieux comprendre leurs environnements IT. De plus, l’entreprise a considérablement développé ses relations stratégiques dans le secteur, consolidant ainsi son leadership dans le domaine de la sécurité. En tirant parti de la puissance des trois techniques d’IA – causale, prédictive et générative – Dynatrace fournit une protection avancée contre les risques émergents, et garantit une sécurité renforcée pour les entreprises d’aujourd’hui. »