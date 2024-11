Dynatrace nommée Leader dans le premier rapport GigaOm Radar 2024 pour l’observabilité de Kubernetes

novembre 2024 par Marc Jacob

Dynatrace est nommée Leader dans le premier rapport GigaOm Radar pour l’observabilité de Kubernetes. L’analyste a évalué 17 des meilleures solutions d’observabilité de Kubernetes sur plusieurs critères dont la scalabilité, la facilité d’utilisation, la conformité et la gouvernance, le coût, l’écosystème et le support, ainsi que la flexibilité. Dynatrace a été positionnée comme leader, démontrant sa capacité à fournir à ses clients un niveau de compréhension incomparable de leurs environnements cloud dynamiques, et à leur permettre d’innover rapidement et à grande échelle.

« L’approche unique de Dynatrace combine observabilité et automatisation, ce qui en fait une solution particulièrement puissante pour les grandes entreprises qui gèrent des environnements hybrides et multicloud distribués et complexes, souligne Dr. Shane C. Archiquette, analyste chez GigaOm et auteur du rapport. L’innovation est un aspect clé de la stratégie de Dynatrace… ce qui permet à la plateforme de garder une longueur d’avance sur ses concurrents en fournissant des informations intelligentes et concrètes pour piloter l’efficacité opérationnelle. »

Kubernetes est largement adopté par les entreprises car il permet aux équipes de rapidement faire évoluer les services en fonction des nouveaux utilisateurs et de gagner en efficacité. Mais d’après une récente étude menée par Dynatrace, 76% des leaders technologiques affirment qu’il est plus difficile de maintenir une visibilité dans les environnements Kubernetes par rapport aux stacks technologiques traditionnelles. Pour assurer la santé et la résilience d’un système, il est essentiel de pouvoir avoir une vision complète de l’état des environnements conteneurisés en continu. Dynatrace combine le meilleur des techniques d’IA causale, prédictive et générative pour réunir la puissance des trois technologies en une seule et être capable d’analyser des milliards de points de données interconnectés. Cette approche donne aux clients des informations détaillées sur la santé et les performances de leurs environnements cloud complexes. Dynatrace aide ainsi les équipes à prédire et prévenir les problèmes avant qu’ils impactent les utilisateurs finaux, et leur permet de se concentrer davantage sur l’innovation.