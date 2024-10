Dynatrace nommée Leader dans le premier Magic Quadrant™ 2024 de Gartner® pour le Monitoring de l’Expérience Digitale

octobre 2024 par Marc Jacob

Dynatrace est nommée Leader dans le tout premier Magic Quadrant de Gartner pour le Monitoring de l’Expérience Digitale. Sur les 12 fournisseurs évalués par Gartner, Dynatrace est reconnue pour l’Exhaustivité de sa Vision et sa Capacité d’Exécution. Le rapport 2024 Gartner Magic Quadrant for Digital Experience Monitoring est disponible en téléchargement gratuit sur le site de Dynatrace.

Dans le rapport 2024 Gartner Peer Insights™ Voice of the Customer pour le Monitoring de l’Expérience Digitale, Dynatrace est le seul fournisseur à être nommé Customers’ Choice (Choix des Clients), sur la base de 132 avis datés de février 2024. Dynatrace est fière des avis valorisants de ses clients quant aux bénéfices de leur utilisation de la plateforme, notamment :

• « Grâce à Dynatrace, nous sommes capables de monitorer l’expérience utilisateur comme jamais nous ne l’avons fait auparavant. »

• « Dynatrace est une solution à la fois puissante et facile à déployer pour suivre le parcours de nos clients. »

• « Dynatrace DEM nous a permis d’étendre notre monitoring au-delà de l’APM. »

Cette reconnaissance s’ajoute à la désignation de l’entreprise comme Leader le mieux placé pour l’Exhaustivité de sa Vision et sa Capacité d’Exécution dans le rapport 2024 Gartner Magic Quadrant for Observability Platforms, et à son classement en 1ère position dans le rapport 2024 Gartner Critical Capabilities for Observability Platforms Report pour les cas d’usages relatifs au Monitoring de la Santé et des Performances des Applications (4.27/5), aux Opérations de Plateformes d’Infrastructures Hybrides (4.25/5) et à la Vision Business (4.22/5).